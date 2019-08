El projecte «Rius de Llibres» distribueix un total de 19.000 exemplars en només un any

Un total de 19.000 llibres han estat distribuïts per la ciutat de Girona en el primer any de vida del projecte «Rius de Llibres». La iniciativa, fruit de la col·laboració entre l'entitat Connexió Papyrus i l'Ajuntament de Girona, va arrencar el dia 2 d'agost del 2018 amb un únic punt de distribució d'exemplars a l'estació d'autobusos de Girona i amb l'objectiu d'apropar la lectura a llocs d'afluència ciutadana de la ciutat.

Des de llavors, la iniciativa s'ha anat estenent pel municipi amb l'obertura de quatre punts de distribució més: al Centre Cultural La Mercè, a la Biblioteca del Campus de Montilivi i a la Biblioteca del Campus de Barri Vell de la Universitat de Girona i, per últim, a les instal·lacions del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) de Sant Ponç. Tots aquests espais disposen d'unes prestatgeries amb llibres que qualsevol persona pot agafar gratuïtament. El catàleg es va renovant de forma trimestral.

«Rius de Llibres» va néixer com un projecte cultural impulsat conjuntament per l'Ajuntament de Girona i l'entitat Connexió Papyrus. L'objectiu de la iniciativa era de desenvolupar un projecte que facilités l'accés a llibres de segona mà en llocs de gran afluència ciutadana, fomentant d'aquesta manera la lectura entre els ciutadans.

El nom del projecte al·ludeix al fet que Girona «és una ciutat envoltada de rius», que les «cases de l'Onyar són un bon emblema-postal del municipi» i que «els llibres s'hi mouen i flueixen, com si fossin rius», segons explica en un comunicat l'Ajuntament de Girona. Aquests és el punt de partida d'un projecte que té per objectiu allargar la vida útil dels llibres i, al mateix temps, incentivar la lectura entre la ciutadania

Els dos organismes col·laboren habitualment, atès que l'entitat Connexió Papyrus és una de les que rep fons de les biblioteques municipals que es donen de baixa i que poden ser d'interès en la tasca que aquesta realitza. A més, és un dels llocs on s'adreça a les persones que tenen interès a fer donacions de fons particulars que no tenen cabuda a les biblioteques de la ciutat. A banda de Connexió Papyrus, col·laboren també en el projecte CIMALSA, l'entitat gestora del punt ubicat a l'estació d'autobusos; la Universitat de Girona, i el GEiEG.



«BookCrossing»

La possibilitat d'adquirir llibres en punts d'una ciutat de forma gratuïta és una tendència estesa des de fa molts anys en països d'arreu del món. De fet, existeix un concepte per definir aquest tipus d'intercanvi desinteressat de llibres de segona mà, amb l'objectiu de donar-los una segona o fins i tot una tercera vida. Es tracta del bookcrossing, terme anglosaxó que es fa servir per referir-se a l'alliberament de llibres. La idea original és deixar llibres en determinats punts d'una ciutat -un banc, un parc o una cafeteria- per tal que algú el trobi i el pugui llegir.

La pràctica del bookcrossing va sorgir originalment als Estats Units el 2001. L'objectiu fonamental era compartir llibres que ja s'havien llegit prèviament. Per a això es va crear una pàgina web en la qual fer un seguiment a cada exemplar, de tal manera que es pogués observar el seu rastre i interconnectar als seus lectors. El web de BookCrossing servia per deixar una opinió de què li havia semblat el llibre al lector. De la mateixa manera, podia explicar en quin lloc l'havia deixat, aconseguint fer un mapa urbà amb tots els llibres disponibles de forma gratuïta. Amb els anys, la pràctica es va anar estenent per tot Europa arribant també a Espanya, on també existeix un portal web per registrar-hi llibres alliberats.