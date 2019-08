Troben eines útils en el jaciment de Roca Foradada de Fontcoberta

L'objectiu de trobar el "gran assentament" neandertal que es creu que hi ha a la zona de Roca Foradada de Fontcoberta (Pla de l'Estany) està més a prop. Els investigadors han trobat restes de pedres que servien com a eines útils al costat d'algunes que servien per tallar o bé com a nucli d'aquestes eines. O sigui, les peces originals de les quals un cop se n'havien tret les que es feien servir es deixaven com a rebuig.

El fet que s'hagin trobat aquestes dues classes de peces fa que els arqueòlegs creguin que la comunitat que vivia a la zona va haver de marxar del lloc de manera sobtada. "Hi ha dues explicacions, o bé un fenomen natural que els va obligar a marxar i deixar les eines o que se les van oblidar, cosa improbable", explica el director dels treballs, Alfons Díaz.

Tot plegat fa que l'equip que treballa en aquest jaciment cregui que l'assentament original, que es creu que era de grans dimensions, estigui proper a la zona on s'està treballant. De fet, es creu que es tractava de neandertals seminòmades, que ocupaven una àrea "bastant extensa", propera i eren coneixedors del terreny.

Per això, el fet de poder descobrir on va ser el lloc on es van instal·lar inicialment permetria "obrir un ventall" d'investigació nou, en relació amb els jaciments que es troben al Pla de l'Estany. "Si el trobéssim, ens ajudaria a conèixer la dinàmica cultural d'aquestes societats i les podríem comparar amb la de la Cova de l'Arbreda", assenyala Díaz.

Un jaciment "excel·lent en qualitat i quantitat"

Una de les particularitats de Roca Foradada és la quantitat i la qualitat de les restes arqueològiques que s'hi ha trobat. Díaz explica que avui en dia el del Pla de l'Estany és l'únic que es troba a l'aire lliure de les comarques gironines i que s'està excavant sistemàticament. "Ara mateix és el jaciment per excel·lència", assenyala Díaz.

El director dels treballs també destaca la "clara vinculació amb l'entorn", ja que fa 80.000 anys era un "espai idíl·lic" que probablement era un aiguamoll ple d'aigua, i per tant de vida. "En aquesta zona es podia caçar i beure aigua, per tant era perfecte", concreta.

La sisena campanya

Roca Foradada s'ha revelat com un jaciment prolífic de la prehistòria. Situat a Fontcoberta, es va descobrir l'any 1982 quan un pagès treballava el camp, però no va ser fins tres dècades més tard –al 2014- quan es va començar a excavar de manera periòdica. Data del paleolític mitjà (80.000-40.000 aC) i a diferència dels altres de l'època que hi ha a la comarca –situats en coves o abrics- aquest té la particularitat que es troba a l'aire lliure.

Inicialment, durant les primeres campanyes, els arqueòlegs van centrar-se a explorar el subsòl i el perímetre d'un camp de conreu (que és on es va descobrir el jaciment). Aquí, van trobar-hi un autèntic taller d'indústria lítica. "Es tractava d'una zona on els neandertals tallaven la pedra in situ", concreta el director de l'excavació.