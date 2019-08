Manel Anoro reflexiona sobre el concepte de bellesa al Castell de Benedormiens

El Castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull des d'ahir Perseguir la bellesa mirada, una exposició formada per una quarantena d'obres -sobretot olis sobre tela i aquarel·les així com algunes reproduccions digitals- del pintor barceloní Manel Anoro, qui des de fa uns anys viu a cavall entre la ciutat de Girona i l'illa de Menorca. La mostra, que es podrà visitar fins al pròxim 15 de setembre, és la quarta de l'any al castell i forma part del cicle anual d'exposicions del municipi baix-empordanès.

Ciutats com Barcelona, Ciutadella, Madrid, Figueres o Vilanova i la Geltrú són algunes de les ciutats en les quals Anoro ja ha exhibit de forma individual les seves obres d'art, que també han arribat a països d'arreu del món com el Japó, Àustria, Bèlgica o els Estats Units. En aquest últim país és on més s'ha pogut veure l'art del pintor català. Segons explica ell mateix, als Estats Units ha arribat a tenir-hi fins a 36 exposicions al llarg de la seva trajectòria, en ciutats com Nova York, San Francisco, Chicago, Seattle o Los Angeles, entre d'altres. De fet, l'exposició de Castell d'Aro coincideix en el temps amb una altra exhibició que l'artista té a Santa Helena (Califòrnia) i que s'ha inaugurat aquesta mateixa setmana.

Sobre els seus orígens en el món de l'art, Manel Anoro confessa que no compta amb una trajectòria com a pintor «des de sempre». «Vaig treballar molts anys com a informàtic fins que als 35 anys vaig decidir començar a pintar. Vaig marxar als Estats Units, on vaig poder pintar i viure de l'art. A Catalunya he treballat relativament poc, però als Estats Units és on vaig créixer com a pintor, tot i que sempre he fet paisatges d'aquí i m'he format a Catalunya. A Amèrica vaig trobar un mercat que em permetia guanyar-me la vida», explica l'artista.

Sobre el títol de l'exposició del Castell de Benedormiens, Anoro considera que «el tema de la bellesa és el punt sobre el qual ha girat la història de l'art del segle XX. Amb la bellesa o la no bellesa». No obstant això, segons l'autor, «quan pinta ho fa seguint un determinat sector dels sentiments», i no des d'una perspectiva universal. «Sempre m'ha agradat la bellesa com a punt de partida de la meva pintura. És un tema parcial de l'individu» afegeix el barceloní. Tanmateix, Anoro assegura que la mostra de Castell d'Aro és «una de les més completes sobre la meva obra» que es poden veure.

A més d'aquesta nova exposició, al Castell de Benedormiens manté oberta a la planta superior, un espai permanent amb una selecció del Fons Municipal d'Art, amb obres que donen testimoni dels artistes que hi han fet estada durant gairebé quatre dècades.