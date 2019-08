Mor d'un infart als 71 anys el fotògraf i periodista Carlos Pérez de Rozas

El fotògraf i periodista barceloní Carlos Pérez de Rozas, membre de la històrica saga de reporters gràfics Pérez de Rozas, va morir ahir a la matinada a causa d'un infart, a l'edat de 71 anys, segons van informar La Vanguardia i El Periódico, diaris en els quals va treballar durant molts anys.

Carlos Pérez de Rozas va començar a estudiar periodisme a la «Escuela de la Iglesia de Joan Alemany y Esteve» l'any 1965 i, cinc anys més tard, va iniciar la seva carrera professional a la revista Destino. Posteriorment va treballar al Diari de Barcelona, el 1978 va formar part de l'equip fundador d' El Periódico i va participar en el naixement de l'edició catalana d' El País, abans d'ingressar a La Vanguardia. En aquest diari va treballar durant més de vint anys, entre 1986 i 2008, i va ser també professor de periodisme en diverses universitats catalanes, com l'Autònoma de Barcelona (UAB), la Ramon Llull (URL) o la Pompeu Fabra (UPF), i col·laborador en diversos mitjans de comunicació com 8TV, TV3, BTV i Catalunya Ràdio, on participava en les tertúlies esportives.

Germà del també periodista Emilio Pérez de Rozas, Carlos, que estava especialitzat en el disseny de mitjans, formava part de la tercera generació d'aquesta llegendària família de periodistes i fotògrafs que va documentar l'evolució de la Barcelona del segle XX. El patriarca de la família, Carlos Pérez de Rozas Masdeu, va morir l'any 1954 també a causa d'un infart, i va deixar per al record una càmera plena de fotografies de l'arribada del vaixell Semiranis, que portava repatriats de la Unió Soviètica.



Homenatge a la família

L'any 2015, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona va homenatjar la família Pérez de Rozas a través d'una exposició realitzada sota el nom de Pérez de Rozas. Crònica de Barcelona, 1931-1954. La mostra comptava amb 123 imatges, entre originals i reproduccions digitals, i que mostraven l'evolució de Barcelona durant la República, la Guerra Civil i la Postguerra.