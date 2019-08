El curtmetratge «La Tierra llamando a Ana» guanya el Cerdanya Film Festival

El jurat de la desena edició del Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya va reconèixer dissabte a la nit el curtmetratge La Tierra llamando a Ana amb el Premi al Millor Curtmetratge, millor director per a Fernando Bonelli i millor actriu protagonista per a Laia Manzanares (Barcelona, 1995).

Bonelli va rebre amb molta alegria aquests tres guardons i, després d'agrair davant de tots els presents l'entusiasme que el certamen havia dipositat en la seva pel·lícula, va destacar el paper de Manzanares -també coneguda pels seus papers a El Reino o Merlí.

El director va posar èmfasi, especialment, en l'entrega de l'actriu i l'estima amb les quals va construir la protagonista de La Tierra llamando a Ana: a Ana, una dona que intenta refer-se, restablir-se i reposar-se d'una dura circumstància sense abandonar la seva passió personal per la música, una peça clau del curtmetratge. Els tres premis del Festival se sumen als cinc reconeixements que el segon curtmetratge de Bonelli ja ha rebut en els pocs mesos des de la seva presentació.

Juntament amb l'actor Javier Pereira (Juan a la ficció), Laia Manzanares canalitza aquesta reflexió sobre la importància de la comunicació en un moment concret de la relació entre l'Ana i en Juan, on tot es parla com a parella per més dolent que sigui. Aquesta intensa història d'amor també es va projectar dissabte en el Cerdanya Film Festival 2019 a mode de clausura.

La desena edició del Festival es va inaugurar el passat 2 d'agost a Puigcerdà amb la projecció del TOP 4 històric de curtmetratges guanyadors d'altres edicions. Des de llavors i fins dissabte, un total de 180 films, seleccionats d'entre els prop de 3.000 rebuts d'arreu del món, van competir en les diferents seccions del 10è Cerdanya Film Fest, que es va celebrar entre Puigcerdà, Llívia, Martinet i Bellver de Cerdanya.