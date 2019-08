Les millors imatges de Blanes

Blanes ha recollit en el 25è Concurs Fotogràfic Focs i Festes les millors imatges de la localitat ambientades en la celebració de la Festa Major de Santa Anna, que va tenir lloc entre el 22 i 28 de juliol amb tota mena d'activitats. Segons l'Ajuntament, es tracta d'una de les poblacions gironines que compten amb grans artistes en tota mena de camps creatius, i un d'ells és l'art de disparar fotografies «que van més enllà del mer subjecte retratat». En aquest àmbit, per exemple, destaca el paper de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) que, des de fa ja un quart de segle, col·labora amb el consistori organitzant del concurs.



Les tres categories

El concurs està dividit en tres categories diferents: la més genèrica és la de Festa Major, que té com a temàtica principal qualsevol dels actes de la celebració anual, i les altres dues són els Focs d'Artifici i el Correfoc. De les tres, l'apartat de Focs d'Artifici és la que ha tingut un major nombre de participants amb 42 instantànies; a la d'actes de la Festa Major se n'han presentat 40, i a la de Correfoc un total de 29 fotografies.

A part que els llums dels focs artificials sempre són més cridaners i vistosos per immortalitzar-los, també és cert que el concurs de pirotècnica de la localitat és l'activitat de la Festa Major que sol atraure més afluència de participants i assistència.



Els guanyadors

El lliurament dels premis es va realitzar dissabte passat fent públic que el guanyador de la categoria de Festa Major va ser Francesc Carrión per la seva fotografia titulada «Ball», i els altres autors finalistes van ser Potenciano Ahijado amb «La Diosa del Saxo» i Jordi Masbernat amb «Trombó». Quant a la categoria de Focs d'Artifici, el primer premi va ser per a la fotografia presentada com a «Trio», de Josep Salip, i els dos finalistes van ser Francesc Carrión amb «Foc d'Aigua» i Narcís Vilavilella amb «FB 11». Per últim, pel que fa a l'apartat de Correfoc, el primer premi va anar de la mà del fotògraf Xavier Xaubet –que l'any passat també va guanyar el primer premi–, amb la instantània «Arcada». Els dos finalistes van ser, de nou, Francesc Carrión amb «Amunt el foc» i Carlos Haro amb «El Drac».

En total, hi ha nou guardons: tres primers premis dotats amb 150 euros i dos finalistes a cada categoria, guardonats amb 75 euros per persona. El lliurament de premis el van encapçalar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa; acompanyat del president de l'AFIC, Juan Laguna; el regidor de Participació Ciutadana, Pere Lopera; i la regidora Mònica Rabassa, així com altres membres de l'entitat. L'acte també va incloure la inauguració de l'exposició que allotja les obres guanyadores i finalistes, així com una selecció del total d'imatges que han participat en totes les categories. La mostra es podrà visitar a la Casa Saladrigas fins al 7 de setembre. L'edició d'enguany ha comptat amb una participació d'un total de 111 treballs, presentats per 22 fotògrafs diferents. El jurat ha estat format per tres apassionats de la fotografia: Albert Torras, Joan Carles Baena i Paco Membrives.