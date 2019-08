El Portalblau de l'Escala tanca edició amb gairebé 8.000 espectadors

El Festival Portalblau de l'Escala (Alt Empordà) ha crescut en públic per quart any consecutiu i ha tancat la dotzena edició fregant els 8.000 espectadors. En concret, segons subratlla l'organització, els concerts i espectacles han sumat 7.897 assistents, cosa que "consolida" el Portalblau "com un dels principals esdeveniments culturals de l'estiu a la Costa Brava". Amb una ocupació mitjana del 85%, el festival ha penjat el cartell d'entrades exhaurides als concerts de Clara Peya, Marc Parrot i Paco Ibáñez. També va assolir el ple la conferència gratuïta 'Entre Barcelona i Beirut', que va donar el periodista Tomás Alcoverro. El festival, que enguany ha dedicat diverses activitats a reflexionar sobre el drama dels refugiats, destinarà part de la recaptació a finançar l'ONG Proactiva Open Arms.

L'espectacle poètic i musical 'Una vela en el mar blau: Poesia catalana moderna de tema grec', que ha tingut lloc aquest cap de setmana a La Punta, ha posat punt final al Festival Portalblau, el festival de música i art a la Mediterrània de L'Escala. Amb la presentació dels professors Sam Abrams i Eusebi Ayensa, la proposta artística ha comptat amb la participació de l'actriu Carme Callol, l'actor Jaume Comas i els músics Josep Tero i Ferran Martínez que han interpretat una vintena de cançons i poemes catalans de temàtica grega.

Acabat el cartell, ara toca passar balanç. I el Portablau ho fa amb bon regust de boca. Segons destaca l'organització, per quart any consecutiu el festival ha augmentat el nombre d'espectadors i ha tancat aquesta dotzena edició amb un total de 7.897 assistents.

"Aquesta xifra consolida Portalblau com un dels principals esdeveniments culturals de l'estiu a la Costa Brava i confirma l'augment progressiu de públic dels últims anys", destaquen des de l'organització. Un increment que va començar a fer-se notar a partir del 2016. Aleshores, van ser 5.261 espectadors; al 2017, van passar a 6.212; l'any passat, la xifra va situar-se en 7.387 i aquest 2019, gairebé s'han fregat els 8.000.

Amb una ocupació mitjana del 85%, el festival ha penjat el cartell d'entrades exhaurides als concerts de Clara Peya, Marc Parrot i Paco Ibáñez. També va fer el ple la conferència gratuïta del periodista Tomás Alcoverro. D'altra banda, les propostes més concorregudes han estat els concerts d'Alfred García, del duet Marcel Lázara i Júlia Arrey, l'espectacle de circ 'Sidecar' o l'exposició 'Diversitats' de l'Associació de Ceramistes de Catalunya (que encara es pot visitar fins a finals d'aquest mes a l'Alfolí de Sal).



El 'Portalblau al carrer' es consolida

El festival d'estiu de l'Escala ha mantingut els concerts com a eix vertebrador de la seva proposta i ha apostat per altres disciplines artístiques com el teatre, el circ, la poesia o la reflexió. D'aquesta dotzena edició, la direcció del festival valora principalment "la consolidació" de les activitats del cicle 'Portalblau al carrer', que es va posar en marxa en l'edició anterior i que cada any permet apropar el festival a un major nombre d'espectadors. Així mateix, l'organització destaca de nou "els espais amb encant que acullen les activitats del festival", com el MAC Empúries, el Mar d'en Manassa, La Riba o l'Alfolí de la Sal.

Pel que fa a la procedència del públic, cal destacar que en aquesta dotzena edició hi han assistit espectadors de prop de 200 municipis diferents, principalment de les comarques gironines i barcelonines. Un 52% dels espectadors eren veïns de localitats gironines, principalment de llocs com L'Escala, Figueres, Girona, Olot, La Bisbal d'Empordà o Torroella de Montgrí, entre altres. Un 40,5% dels espectadors provenien de municipis barcelonins, amb Barcelona ciutat, Terrassa o Sabadell com a ciutats amb més assistents. El 7,5% restant es reparteix entre públic d'altres zones de Catalunya i turistes espanyols i estrangers.

Segons els resultats provisionals d'una enquesta telemàtica realitzada als espectadors, l'organització subratlla que "el festival es consolida com un catalitzador cultural, turístic i econòmic del municipi", ja que el 60,9% dels assistents de Portalblau dinen o sopen en establiments de l'Escala. Així mateix, un 27,80% dels enquestats pernocten en allotjaments del municipi amb motiu de la seva assistència a Portalblau.



Solidaritat amb els refugiats

El festival, que enguany ha dedicat diverses activitats a reflexionar sobre el drama dels refugiats a la Mediterrània, destinarà part de la recaptació dels concerts d'Alfred García i Orpheus XXI a finançar l'ONG Proactiva Open Arms, que fa anys que ajuda milers de refugiats a arribar a Europa. En total, es lliuraran prop de 1.000 euros a aquesta organització humanitària.

Així mateix, també s'han lliurat a l'Hospital Sant Joan de Déu els 207,97 euros que es van recollir durant la celebració de l'espectacle 'Money for free', de John Fisherman. Durant el desenvolupament d'aquesta proposta artística, que reflexiona sobre el culte que la societat dona als diners, els espectadors van decidir per votació destinar la recaptació a subvencionar iniciatives adreçades als nens i nenes d'aquest centre hospitalari.