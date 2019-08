Maria Carme Roca parla sobre «El Far» al cicle Punt de Lectura d'Agullana

L'escriptora barcelonina Maria Carme Roca va protagonitzar el passat divendres la cinquena sessió del cicle Punt de Lectura d'Agullana. Amb un to didàctic i proper amb el públic, Roca va plantejar la seva xerrada com una reflexió entorn als motius pels quals ella escriu i com una descripció de l'estratègia que fa servir quan es planteja escriure una nova novel·la.

Sobre la novel·la El Far, publicada ara fa un any, l'autora va reconèixer que el fet d'haver obtingut el Premi Prudenci Bertrana li va representar una gran satisfacció i reconeixement. Sobre la història explicada a la novel·la, Roca va comentar que la va plantejar «com una història coral, en la qual es produïa un xoc entre forces tan poderoses com l'amor i la mort». Maria Carme Roca també va voler donar alguns detalls sobre l'estructura complexa que conté El Far. L'escriptora va explicar que la novel·la està plantejada com una història en tres temps, en cada un dels quals es revela un secret, i va assegurar que va decidir situar la història a l'antic far de l'illa de Buda perquè és un indret que la va «fascinar» des del primer moment. Roca va comparar el fet d'escriure una novel·la amb el de planificar un viatge i va confessar que ja té pràcticament llesta una nova novel·la.

Imma Tubella, autora de A cavall del vent, protagonitzarà la sisena sessió del cicle, el divendres dia 23 a les 7 de la tarda.