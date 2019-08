Un viatge iniciàtic a l'acció artística

Els deixebles de Marcel Duchamp, del barceloní establert a Figueres Josep Pérez, es va alçar el passat cap de setmana amb el primer premi al millor documental del Cerdanya Film Festival. El film s'endinsa en les entranyes de les performances que es duen a terme al festival La Muga Caula, que se celebra anualment des del 2005 a les Escaules. Cada mes de setembre el petit poble alt-empordanès rep la visita de desenes d'artistes arribats d'arreu del planeta per participar en aquest festival dedicat a l'acció artística més transgressora i que s'ha convertit ja en tot un referent. La cita va néixer per commemorar el 40è aniversari d'una fotografia que documenta la visita, l'any 1965, de Marcel Duchamp al salt de la Caula.

De l'amistat que Josep Pérez manté amb Joan Casellas, director del festival, va sorgir la idea d'apropar als espectadors les sinergies i la passió que es desferma al llarg dels tres dies en els quals es desenvolupa La Muga Caula al municipi. Si bé inicialment la idea era la realització d'un vídeo corporatiu, quan el director i productor va veure la possibilitat de fer-ne un projecte més ambiciós, va decidir buscar finançament i ocupar-se personalment del documental.

«No és un retrat del festival, sinó una exploració dels processos creatius del món de les performances que s'hi duen a terme», explica Josep Pérez, productor, guionista i realitzador d'una desena de curtmetratges i tres llargmetratges, alternant la ficció amb el documental, amb títols com Quién es Otto? (1998) o l'aclamat La Pemba torna a Goli (2017).

L'any passat, aprofitant la celebració del festival i la visita del nigerià Jelili Atiku, un dels performers més reconeguts del moment, Pérez va decidir infiltrar-se a La Muga Caula. Centrant-se en el curs impartit per Atiku, el film segueix els passos d'una alumna de l'Escala que decideix realitzar un viatge iniciàtic en aquest univers artístic. D'aquesta manera, el documental mostra a l'espectador d'ençà que l'alumna aprèn els primers conceptes fins que aconsegueix crear la seva pròpia performance, de la mà d'un professor energètic i passional. Entremig, el documental també dona veu als diversos professionals que van participar en la 13a edició del festival. Artistes reconeguts dins d'aquesta disciplina artística -com el polonès Antoni Karkowski o el serbi Nenad Bogdanovic- apareixen duent a terme la seva acció i explicant el significat de cada pas d'una forma pragmàtica.

«El documental intenta respondre a la pregunta de què significa una performance, per què sovint el llenguatge d'aquestes accions és encriptat i complicat d'entendre per a l'espectador», explica el director del film. No obstant això, es tracta d'un documental «molt cinemàtic». Els performers «són una mena de Buster Keaton en versió d'art contemporani. Tant es poden penjar d'un campanar com rebolcar-se per terra o ficar-se dins el riu», afegeix Josep Pérez.

Tot i portar el nom de Marcel Duchamp al títol, el film amb prou feines es refereix a la vida i obra de l'artista francès. «Duchamp va ser un pioner en crear performances i els artistes que participen a La Muga Caula en són, d'alguna manera, els seus deixebles», puntualitza el director, qui reconeix que, tot i que no l'atrau gaire la part competitiva, el premi obtingut al Cerdanya Film Fest és «un reconeixement que a més pot ser molt útil, atès que el documental tot just ha començat a caminar».

Després de ser exhibit a la secció oficial del Festival Internacional de Cine de Valparaiso (Xile) o i al festival internacional de cinema documental Visions du réel de Nyon (Suïssa), a més d'un certament a França i al festival de La Cerdanya, Els deixebles de Marcel Duchamp seguirà circulant per diversos festivals cinematogràfics d'arreu del món. A més, a partir d'aquest dijous, el documental també estarà disponible a la plataforma en streaming Filmin.