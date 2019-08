Masilo, Liddell i Tolcachir presentaran les seves estrenes al Temporada Alta

El festival Temporada Alta escalfa motors abans de començar la seva 28a edició amb l'anunci de la seva programació internacional. El certamen arrencarà el 6 d'octubre i acostarà diferents propostes teatrals i musicals fins el 9 de desembre. La sud-africana Dada Masilo, Angélica Lidell o l'argentí Claudio Tolcachir seran alguns dels noms internacionals que estrenaran els seus espectacles aquesta tardor a Girona dins de la programació del festival.

Un dels noms més destacats és el de Dada Masilo, la coreògrafa sud-africana que aterrarà a la demarcació amb la seva companyia The Dance Factory per presentar Giselle. Es tracta de l'estrena en tot l'estat espanyol d'un espectacle de gran format, en què hi participen més de 20 ballarins que dansaran al ritme de composicions que combinen els elements de la música més clàssica europea amb la música autòctona del continent africà. Masilo és coneguda per les versions de Romeo and Juliet i Swan Lake. Ara ha transformat a Giselle en un espectacle amb un fort caràcter feminista.

Des de l'altra banda de l'Atlàntic arribarà Próximo, la nova proposta del director argentí Claudio Tolcachir. Després que l'any passat dirigís la versió catalana de L'omissió de la família Coleman, estrena a l'estat espanyol una història d'amor construïda a base de trucades al mòbil, flirteig a les xarxes socials, Skype i WhatsApp. El director del festival, Salvador Sunyer, detalla en un comunicat enviat pel festival que es tracta d'una «història d'amor» però que, més que la relació d'amants, explica «la soledat de dues persones».

Les col·laboracions del Temporada Alta amb Llatinoamèrica també faran possible portar altres espectacles. Un d'ells és el treball de la companyia mexicana Microscopía, que estrenarà La melancolía del turista, on s'indaga en la fantasia mental del paradís. El festival també ha programat Tierras del sud, de Txalo Toloza amb la ballarina Laida Azkona. L'espectacle parla de la relació entre els pobles originaris nordamericans, els nous colons i la cultura contemporània. Des de Brasil, Christiane Jatahy presentarà O agora que demora, un espectacle que parteix dels textos d'Homer i els relaciona amb l'actualitat. Jatahy ja ha visitat en tres ocasions diferents el Temporada Alta.



Angélica Liddell i Niño de Elche

Per altra banda, la figuerenca Angélica Liddell també presentarà a l'estat la seva última creació: Una costilla sobre la mesa. Madre. La creadora va perdre la seva mare el 2018 i ha volgut plasmar tot el patiment en aquest espectacle. El seu amor i el seu dolor transmet el patiment a través de les paraules, però també d'una banda sonora creada i interpretada en directe pel cantaor Niño de Elche.

La programació internacional del Temporada Alta s'inclou en el centenar de propostes que oferirà el festival aquesta tardor. Dins d'aquests espectacles hi ha un total de 21 coproduccions del mateix certamen d'arts escèniques. Però també hi ha col·laboracions amb altres festivals de teatre d'arreu d'Europa.