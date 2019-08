La pianista Alba Ventura rep la Medalla Albéniz d'enguany

La pianista Alba Ventura va rebre dijous passat la Medalla Albéniz 2019 en l'acte de clausura de la 34a edició del Festival Isáac Albéniz al monestir de Camprodon.

En aquesta edició l'encarregada de lliurar la medalla va ser la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que va valorar el concert de Ventura, que va interpretar la Suite Iberia, com un «recital inoblidable». Així mateix la consellera va reconèixer «la dificultat de mantenir, durant 34 edicons, un festival de música d'aquestes característiques, que porta alguns dels millors artistes d'àmbit internacional».

Per la seva banda, l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, també va voler felicitar «l'organització del Festival, per la seva feina incalculable, per l'aportació a la cultura i per la reivindicació de la música a Camprodon. Aquest esdeveniment és el millor homenatge possible a Albéniz, una figura camprodonina i alhora universal».

El Festival atorga, des de l'any 2004, la Medalla Albéniz als pianistes que interpreten la Integral de la Suite Iberia.