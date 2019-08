Grans dones explicades als nens i nenes

hi havia una particular actitud combativa en María Isabel Sánchez Vegara quan se li va ocórrer que el mercat del llibre infantil necessitava alguna cosa més que Blancaneus i la Ventafocs esperant que els endossin el petó o la sabata de torn. Models, faltaven models en els contes, perquè en la història, encara que amagades i a vegades gens reconegudes, per poc que et posessis a buscar, els exemples es multiplicaven. Així que, per què no convertir les històries d'aquestes dones que van lluitar en l'activisme, la política, l'art o la ciència en aquests contes? Així va néixer «Pequeña & Grande» (Alba), una col·lecció que ha aconseguit seduir el mercat internacional i ha superat els dos milions d'exemplars venuts a tot el món, amb traduccions a 25 països, entre els quals es troben llocs tan poc usuals per a una col·lecció que reivindica el paper de la dona en la història com Azerbaidjan, Turquia, Emirats Àrabs, el Marroc, Kuwait o Qatar. Ara acaba de sortir a la Xina.

Podria dir-se que Sánchez Vegara és una espècie de showrunner (ja saben, aquests guionistes i productors que doten d'unitat una sèrie televisiva). Ella tria els personatges, escriu els textos i cerca els il·lustradors, que en molt poques ocasions es repeteixen. El curiós és que, si mai ho fan, com és que les encantadores i ja icòniques portades en una primera i precipitada mirada semblarien obra d'un mateix dibuixant? Perquè la showrunner vetlla per aquesta coherència, i això és una cosa que afecta directament (de manera positiva) tot el seu treball: «Els dono la pauta, marquem moments i proporcions i al final tot queda homogeni».

Eclosió feminista

Fa cinc anys que la col·lecció va triar caminar i des de llavors fins ara han passat moltes coses per a les dones: el MeToo, la força inesperada dels últims 8 de març, l'eclosió del poder de la dona en el centre del discurs social€ Així que Pequeña & Grande, que va saber detectar en l'ambient aquesta efervescència fins i tot abans que esclatés, es va connectar directament amb la realitat. «Quan vam començar la col·lecció –conta la seva creadora–, vaig visitar la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya i em vaig quedar impressionada davant aquell enorme aparador, però immediatament em vaig animar perquè vaig detectar que allà no hi havia llibres com els meus», assenyala ufana.

La desfilada va començar amb una Coco Chanel paradigmàtica. «Acabava de llegir una biografia sobre la seva vida –explica Sánchez Vegara– i em semblava que reunia tot el que jo volia dir amb aquesta col·lecció, tota la seva simbologia. La dona moderna neix amb ella, va ser la primera a posar-se pantalons€ Després van venir gairebé naturalment Frida Kahlo i Audrey Hepburn. En realitat, no deixaven de ser les dones que m'hagués agradat conèixer de petita».

I, a més, en general, solen ser figures contemporànies i assimilades per la cultura pop, en un joc en el qual la molt intel·lectual Simone de Beauvoir pot compartir prestatgeria amb Carmen Amaya. «M'agrada que la col·lecció reflecteixi com li va anar al segle XX». I aquí tenim la dama de la novel·la negra Agatha Christie, la científica Marie Curie, la pionera de l'aviació Amelia Earhart, la primatòloga Dian Fossey, la jazzwoman Ella Fitzgerald, la pintora Geòrgia O'Keeffe, l'educadora Maria Montessori o Rosa Parks. L'activista afroamericana ha estat l'última a aparèixer en la col·lecció.

«A vegades busco un cert contrast entre el que s'espera dels personatges i els seus il·lustradors. En el cas de Kahlo, que es va retratar tant a si mateixa i avui resulta una miqueta gastada, vaig buscar una il·lustradora de Malàisia, Gee Fan Eng.

Però, en general, m'inclino per una certa complicitat. Respecte d'Anne Frank, que té una línia una mica més severa i realista, vaig trobar Sveta Dorosheva, d'origen ucraïnès, que viu a Israel». Contar la història d'una nena que va morir en un camp de concentració als més petits no és tasca gens senzilla, com s'ha pogut veure al llarg de la història de la literatura. És una bona mostra de com la col·lecció no eludeix els aspectes més punxeguts. «En els meus llibres els personatges no moren, però es deixen algunes pistes perquè els pares decideixin fins a on volen portar l'explicació», assegura amb contundència la seva creadora.

No s'oculten les coses més difícils d'explicar sota la catifa a Pequeña & Grande. Glòria Fuertes té una nòvia.

Lucy Maud Montgomery, l'autora del clàssic Ana, la de les teules verdes, perd els seus pares i es veu obligada a viure amb els seus avis, que la tracten malament. Frida Kahlo sofreix un sagnant accident. «Jo no volia que el resultat fos una espècie de Viquipèdia per a nens, sinó un veritable conte». Malgrat això, tots els volums inclouen un epíleg amb aquestes dades biogràfiques i fotografies gràcies a les quals es pot mostrar als petits que aquells personatges van existir de debò. «Perquè molts no s'ho creien».

La col·lecció va néixer pensant en les nenes, però evidentment, i aquest és el seu valor, no està dirigida estrictament a elles. Per aquest motiu, els títols 17 i 18 suposessin una gran novetat amb l'aparició de determinades figures masculines com Muhammad Alí o Stephen Hawkings. «La idea és que les dones hem estat encasellades en rols molt concrets, però és veritat que als homes els ha passat el mateix».