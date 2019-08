L'Ésdansa connecta la Garrotxa amb Tahití, Guatemala i Tanzània

De l'illa de Tahití a la Garrotxa, passant per països tan llunyans com Corea del Sud, Tanzània, Armènia, Guatemala i l'Equador. La 37a edició del festival de la dansa d'arrel tradicional, l'Ésdansa, tornarà enguany a connectar països i cultures mitjançant el llenguatge universal de la dansa.

El festival, que va arrencar ahir amb els primers tallers de formació i que s'allargarà fins al pròxim diumenge 25 d'agost, torna un any més a convertir el municipi de les Preses en l'epicentre de la cultura d'arrel tradicional. Amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics, l'Ésdansa afronta enguany el relleu generacional en la seva direcció amb l'estrena de Núria Feixas com a nova directora, en substitució de Jordi Fosas. Segons va explicar ahir la mateixa Feixas, en la presentació del festival celebrada al CaixaForum de Girona, la nova direcció aposta per mantenir intactes les mateixes línies que s'han seguit en els últims anys.

Com a novetat d'última hora, i per qüestions alienes a l'organització, el festival ha hagut de prescindir d'Oman, que havia estat anunciat inicialment, convidant en el seu lloc Tahití. Aquest país, situat a la Polinèsia francesa, formarà part de les propostes internacionals juntament amb Guatemala, Tanzània, Equador, Corea del Sud i Armènia, i serà l'encarregat de protagonitzar l'espectacle «experiència» d'enguany.

Amb la idea de seguir enriquint la programació internacional, el festival acollirà en aquesta edició una nova dansa reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Si l'any passat els espectadors van poder veure l'espectacular Dansa de les Mil Mans d'Indonèsia, enguany gaudiran de l'oportunitat de veure les danses de Kochari, un dels balls més antics d'Armènia, de la mà del grup Bert.

Després de la gran acollida que va tenir l'any passat, l'Ésdansa aposta de nou pel format «experiència». Aquesta proposta vol donar a conèixer cultures populars, traslladant-les en entorns naturals escollits per a l'ocasió. En aquesta edició del festival, els espectadors podran descobrir les Danses Ori Tahití, uns balls expressius i carregats de sensualitat, que mostren el caràcter alegre i desinhibit de la cultura illenca. En aquest format també destaquen enguany les cultures inca i maia.

Mija Kim de Corea del Sud, Somos Cultura Viva de l'Equador, Lumumba de Tanzània, Bert d'Armènia i el Ballet Folkórico Nacional de Guatemala seran els protagonistes, dissabte a partir de les 6 de la tarda, de la tradicional festa que tindrà lloc al Parc de la Tosca.



Noves creacions

Més enllà de l'àmbit internacional, enguany destaquen també espectacles de nova creació com Socarrel, creat pel coreògraf Roberto Olivan, el ballarí Magí Serra, l'artista electrònic Laurent Delforge i el quartet de veus occitanes Vox Bigerri, que es podrà veure divendres a la nit al Centre Cultural. També sobresurten altres propostes com l'estrena d' Àer, de Laia Santanach (dimecres), La Resclosa, de la ballarina Núria Hontecillas i el músic Roger Andorrà o el projecte NU(e)S, de l'Esbart Maragall de Barcelona, que es podrà veure diumenge a la tarda.

Enguany l'Ésdansa tanca el cicle vinculat a la creació i la innovació. Segons Feixas, es continuarà apostant per la incorporació de noves propostes contemporànies que treballin a partir de la dansa d'arrel. Així, en aquesta edició es posa el focus en els processos creatius a partir de l'arrel i s'ofereix espais de residència. Roberto Olivan, Laia Santanach o Miquel Barcelona són alguns dels creadors que compartiran coneixements amb tallers i xerrades.