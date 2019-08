Un fàrmac oncològic elimina el 64% de les cèl·lules que reactiven el VIH

Investigadors de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona han descobert que un fàrmac utilitzat en el tractament contra el càncer permet eliminar les cèl·lules que reactiven el virus d'immunodeficiència humana (VIH) i que podria ser clau per trobar la cura de la sida. La líder del treball i investigadora del Grup de Malalties Infeccioses del centre, María José Buzón, ha explicat que es tracta del fàrmac Rituximab, que avui dia ja és usat en alguns tractaments oncològics, i que suprimeix les cèl·lules que repliquen el virus i que expressen una molècula denominada CD20.

Amb aquesta tècnica, que de moment està en fase de prova i encara no pot aplicar-se a pacients, s'aconsegueix reduir fins a un 64% les cèl·lules del VIH que estan infectades, però segueixen latents en l'organisme i «s'amaguen» en reservoris. Una fase que, d'acord amb Buzón, és crucial tant per dissenyar noves estratègies que permetin eliminar aquests reservoris com per desenvolupar «l'única via per curar pacients amb VIH».

Això no obstant, ha especificat el metge del Servei de Malalties Infeccioses de l'hospital, Adrià Curran, «no estem parlant d'una opció que sigui l'alternativa al tractament antiretroviral, sinó que és una nova via que s'obre per buscar fàrmacs més ben tolerats que no tinguin toxicitat i que es puguin usar en la pràctica clínica».

Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors han estudiat les cèl·lules de més de vuitanta pacients amb VIH, a les quals han reactivat el virus, que han combatut després utilitzant aquest fàrmac. Això els ha permès comprovar que el Rituximab ataca les cèl·lules que expressen la molècula CD20 -les mateixes que reactiven el VIH- però també a d'altres cèl·lules sanes com els limfòcits, que formen part del sistema immunitari, per la qual cosa ara mateix encara no serveix com a alternativa al tractament actual amb antiretrovirals.

«Ara hem de perfeccionar-ho», afegeix Buzón, abans de detallar que per posar en pràctica aquesta tècnica necessiten «utilitzar una combinació de dos fàrmacs, el que reactiva el virus latent i el que l'eliminarà», una combinació que «ara per ara podria ser tòxica per als pacients» i que requereix «més investigació».

Actualment, el VIH és una infecció crònica, per la qual cosa les persones infectades poden fer vida normal però han d'estar en tractament permanent, que sol consistir a prendre d'una a tres pastilles al dia.

Una solució «molt efectiva i segura» que, segons Adrià Curran, ha fet que «la gent es relaxi, hagi perdut la por del VIH» i que l'impacte del virus hagi disminuït els últims anys al ritme que s'esperava, especialment des que les persones infectades poden deixar de ser transmissores.

D'acord amb el metge, a Espanya hi ha entre 130.000 i 160.000 persones amb VIH i 3.400 nous casos l'any, mentre que a Catalunya la xifra se situa al voltant dels 30.000 pacients i 600 noves infeccions a l'any.

«És una infecció controlada però ara cal curar-la», indica l'especialista, que ha alertat que «la gent ja no està tan conscienciada». Per això, segons el seu parer, «fa falta molta feina d'educació, identificació i tractament precoç», entre d'altres, per pal·liar l'«impacte físic, psicològic i sanitari» del tractament per a tota la vida al qual se sotmeten els pacients amb VIH.



Avenços destacats

El nou descobriment fet pels investigadors de l'hospital Vall d'Hebron suposa un pas més per a la lluita contra el VIH. El passat mes d'abril es donava a conèixer que un grup d'investigadors catalans i de la resta de l'Estat havien identificat elements implicats en el control espontani del VIH, una capacitat que tenen tan sols un 1% dels malalts i que els permet evitar el desenvolupament del virus per si mateixos sense prendre tractament. Aquest avenç obre la porta a establir «potencials dianes terapèutiques» que es puguin estudiar en el futur per tal d'aconseguir la cura per la malaltia, segons van explicar els equips de recerca.

Actualment, segons les xifres de la Organització Mundial de la Salut, al món hi ha aproximadament 36,7 milions de persones que viuen amb infecció pel VIH i es calcula que prop d'1,8 milions d'individus es van infectar durant el 2017. Actualment encara no hi ha una cura pel virus.