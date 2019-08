El Museu de la Mediterrània de Torroella homenatja l'imaginari festiu del municipi

El Museu de la Mediterrània i l'Associació d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de Montgrí produeixen l'exposició Montgrí. Una història de gegants, que s'inaugurarà el pròxim dissabte 24 d'agost i restarà oberta fins el 13 d'abril de l'any vinent.

L'exposició, que s'inaugura coincidint amb la Festa Major de Sant Genís, té per objectiu posar en valor l'imaginari festiu del municipi empordanès a partir d'una anàlisi històrica i social inèdita fins el moment. La mostra està comissariada per Xavier Cordomí, expert en el món de la imatgeria festiva de Catalunya i gran coneixedor del seguici Torroellenc.

La mostra, dividida en cinc àmbits cronològics diferents, i tindrà un espai infantil, permetrà als visitants fer un recorregut per la història dels Gegants de Torroella de Montgrí, i tot el seguici festiu, des de la primera noticia datada el 1608 fins a l'actualitat. El contingut per l'exposició es fruït d'una important recerca històrica, exhaustiva i minuciosa en diferents arxius del país a càrrec d'un equip de recerca encapçalat per Montserrat Castells i el mateix Xavier Cordomí, que posa a la llum dades inèdites dels gegants de Torroella de Montgrí.

Coincidint amb l'exposició, enguany l'Associació d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de Montgrí té una doble celebració, ja que seran distingits amb la Medalla del Montgrí. Aquest és el màxim distintiu cívic que concedeix l'Ajuntament en reconeixement a les persones i els col·lectius que han destacat en algun aspecte de la vida municipal. L'acte institucional de lliurament se celebrarà el mateix dissabte, en el marc dels actes de la Festa Major de Torroella de Montgrí.

Montgrí. Una història de gegants és el fruit d'una recerca històrica exhaustiva en diferents arxius: Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí (llibres de clavaria, llibre d'arrendament de tabes, llibres d'actes, etcètera), Arxiu Parroquial de Sant Genís, Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu Municipal - Històric de la Ciutat de Barcelona, Arxiu Municipal de l'Escala, Arxiu Municipal de Palafrugell, Biblioteca de Catalunya, etcètera. I en la cerca d'imatges i documents gràfics: Fundació Mascort, Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Girona, Institut de Cultura de Barcelona–Departament de Festes, Arxiu de l'Associació de Festes de la Plaça Nova de Barcelona, Arxiu dels Amics dels Gegants del Pi, Arxiu Mas Institut Ametller d'Art Hispànic o Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània, entre altres fons públics, i molts fons privats de la vila.

El Museu de la Mediterrània i l'Associació d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de Montgrí estran preparant tot un seguit d'activitats paral·leles a l'exposició que aniran destinades a totes les franges d'edat amb la voluntat d'incidir en la difusió i visualització dels gegants com un element de la societat, del poble.

L'Associació dels Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de Montgrí va ser creada el 2009 pel grup de portadors de gegants que en aquell moment s'encarregava de treure'ls al carrer durant les celebracions del municipi.