El planeta Mart va tenir períodes càlids amb tempestes i aigua fluint fa 3.000 o 4.000 anys

Les condicions a Mart fa 3.000 o 4.000 milions d'anys eren prou càlides per provocar importants tempestes i que hi hagués aigua corrent, a la qual situació va seguir un període més fred en què aquesta es va congelar. Aquestes característiques, que poden tenir implicacions sobre les condicions per al desenvolupament de la vida a Mart, han estat presentades en la conferència internacional Glodschmidt sobre geoquímica, que se celebra aquesta setmana a Barcelona organitzada per l'Associació Europea de Geoquímica i la Societat Geoquímica.

El professor Briony Horgan, de la Universitat Purdue (Estats Units), va presentar ahir en la conferència una nova comparació dels patrons de deposició de minerals a Mart amb altres de similars que existeixen a la Terra. Aquesta comparació «dona pes a la idea que en els primers temps de Mart hi va haver un o més llargs períodes dominats per tempestes i aigua corrent, la qual es va gelar posteriorment», segons un comunicat de la conferència Glodschmidt. L'equip d'investigació va comparar les dades de la Terra amb les dels minerals marcians detectats per l'espectròmetre CRISM de la Nasa, que en l'actualitat orbita el planeta vermell i que pot identificar de forma remota substàncies químiques on en alguna ocasió hi va haver aigua, i d'altres recollits pel rover Mars Curiosity.

Encara que els experts saben que hi va haver períodes en els quals la superfície de Mart va estar gelada i d'altres en els quals l'aigua corria lliurement, el que no saben amb exactitud és «quan van ser aquests períodes ni quant van durar», va indicar Horgan, que també va recordar que no s'han enviat missions no tripulades a zones de Mart en les quals es puguin trobar les roques més antigues.

«Necessitem usar la ciència de la Terra per entendre la geoquímica d'allò que podria haver passat allà», va dir Hogan, que apunta que els estudis els porten a creure que a Mart, fa 3.000 o 4.000 milions d'anys, hi va haver «una tendència general del calent al fred, amb períodes de descongelació i congelació». Si és que sí, el científic considera que és «important, en la recerca de possible vida a Mart». «Sabem que els components bàsics de la vida a la Terra es van desenvolupar molt poc després de la seva formació i l'aigua corrent és essencial per al desenvolupament de la vida».