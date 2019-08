Un curtmetratge recrea l'exili d'una família de Girona amb el testimoni d'un dels protagonistes

Joan Pacheco, que ara té gairebé 89 anys, va fugir camí de l'exili des de Girona amb la seva mare i el seu germà. Va ser a finals de gener del 1939 quan ell tenia 8 anys i el seu germà 6. Durant tres dies van esperar al seu pare a La Vajol (Alt Empordà) però no van aconseguir-ho i es van veure empesos a marxar cap França passant pel Coll de Lli, a la Catalunya del Nord. La seva història s'explica al llibre 'Demà tindrem sort', que la filòloga Núria Martí va publicar l'any passat. El fotògraf Jack Gou impressionat per aquest relat encara viu va decidir recrear-lo en un curtmetratge que es va començar a gravar fa quinze dies als escenaris on van passar els fets pràcticament sense recursos i amb figurants que hi participen sense cobrar res. Compta amb el suport d'Òmnium Cultura i l'ANC i té previst estrenar-lo a Girona i a Figueres el mes de novembre.

Sense recursos econòmics però amb un testimoni d'excepció. Aquest és el punt de partida del curtmetratge que des de fa dues setmanes s'està rodant en diversos escenaris gironins. Portarà el mateix títol del llibre que el va inspirar 'Demà tindrem sort' i narrarà la història d'en Joan Pacheco que l'any 1939, amb la fi de la Guerra Civil, va emprendre el camí de l'exili quan tenia només vuit anys, amb la seva mare i el seu germà petit. Ara té gairebé 89 anys però una memòria excepcional que va permetre que l'escriptora Núria Martí pogués reproduir, en forma de novel·la, aquell periple.

El fotògraf i impulsor del curt, Jack Gou, va assistir a la presentació que es va fer del llibre durant l'acte de 'Camins de Tornada' i va decidir que aquesta història era digna de ser immortalitzada, ara, a través de la pantalla. Amb el suport d'Òmnium Cultural i l'ANC va decidir emprendre l'aventura, que ha comptat de nou amb el testimoni de Pacheco i de l'escriptora, que ha participat en l'elaboració del guió.

El curtmetratge, però, només recull la primera part de la història. "Des que el protagonista, en Joan Pacheco, marxa de Girona fins que passa la ratlla i arriba a Les Illes, a la Catalunya del Nord", explica Martí. Durant aquest període de temps, que en Joan recorda que va durar uns deu dies, en van estar tres esperant al seu pare a la Vajol. Però no s'hi van aconseguir reunir, van haver de marxar sense camí de l'exili passant pel Coll de Lli. Amb ell no es van tornar a veure fins al cap d'un any quan el van localitzar al camp d'Argelers.



"És un període que encara no s'ha tancat"

Martí assegura que és una història "d'exili". "És una més, n'hi ha moltes que ens ajuden a entendre que va passar. Convé que ho recordem, no fa tants anys que va passar i, a més, és un període que no s'ha tancat. Encara estem fent dol", assegura l'escriptora.

Per explicar-ho no només han comptat amb un testimoni d'excepció sinó que Pacheco també forma part del curtmetratge posant la veu en off. "Em fa molt de goig però, sobretot, em dona entendre que segueixo tenint molta sort perquè tots han interpretat molt bé el que va passar", assegura en Joan.

La previsió és que el curtmetratge es pugui estrenar a Girona i Figueres a partir del mes de novembre.