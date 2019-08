El Festival de Jazz de Vidreres es fixa en l'etapa daurada de les big bands

Vidreres acull des d'avui i fins diumenge la sisena edició del Festival de Jazz a la fresca, que enguany proposa un recorregut per la coneguda com l'era del swing, que va tenir lloc als Estats Units entre el 1935 i el 1945, amb el naixement de les populars big bands. La Vidreres Big Band, formada per alumnes de l'Escola Municipal de Música de Vidreres, i la Big Band Jazz Maresme seran les encarregades de donar el tret de sortida del festival avui divendres, a partir de les 9 de la nit, a la plaça Can Xiberta del municipi. Totes les actuacions són gratuïtes.

Demà dissabte, a les 9 de la nit a la mateixa plaça, pujarà sobre l'escenari La Selva Big Band, que proposarà un repertori representatiu de les dues big bands amb més anomenada de l'era del swing: l'Orquestra de Duke Ellington i l'Orquestra de Count Basie. Finalment, diumenge, a partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc en el mateix escenari l'actuació de la Blanes Big Band del Col·legi Santa Maria. La sisena edició del festival la clourà la Barcelona Jazz Orquestra. Amb més de 20 anys d'història, la formació està integrada per alguns dels millors especialistes de jazz de Catalunya. Avui dia, segons els organitzadors, és considerada una de les millors big bands d'Europa i actua regularment acompanyant cèlebres figures com Benny Golson, Phil Woods o Jon Faddis.



Un gènere amb història

El gènere del swing es va gestar al llarg dels anys 30, i cap al 1935 s'havia consolidat com un estil dominant de la música popular als Estats Units i una part acceptada del vocabulari. Un moment fonamental en la popularització del gènere va ser el concert de la banda de Benny Goodman al Carnegie Hall, a principis del 1938. Aquest concert, considerat un dels més importants en la història del jazz, va donar lloc com cap altre a la swing fever, tot un fenomen social que va quedar integrat a la història de la música del país. Si bé l'impuls de les big bands va durar fins entrada la Segona Guerra Mundial, els efectes econòmics d'aquesta no van trigar a notar-se. Després de la guerra, la febre pel gènere es va apagar, tot i que mai va desaparèixer.