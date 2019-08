El Festival ÉsDansa tanca una nova edició amb un 98% d'ocupació

El festival de dansa d'arrel tradicional ÉsDansa de les Preses va donar ahir per finalitzada la seva 37a edició amb l'espectacle Danses del món, que va comptar amb formacions de Tanzània, Equador, Tahití, Senegal i Catalunya. Enguany, l'esdeveniment ha mantingut, per segon any consecutiu, el llindar dels 11.000 espectadors i ha arrribat a un 98% d'ocupació en els espectacles de pagament.

Segons Núria Feixas, directora del certamen, les xifres assolides en aquesta edició han posat en evidència la bona acceptació entre el públic dels espectacles de nova creació. Prova d'això han estat els èxits d' Àer, de Laia Santanach i Premi Delfí Colomé, que va penjar el cartell d'entrades exhaurides o de Socarrel de Roberto Olivan, Magí Serra, Vox Bigerri i Laurent Delforge, que amb un aforament pràcticament ple va acabar fent posar la gent de peu, mentre aplaudia entusiasmada. Per la seva banda, La Resclosa, NU(e)S o el work in progress de [Kórps] van omplir la plaça Major del poble més enllà dels seus límits.

Paral·lelament, l'aposta pels Parlem... en format col·loqui posteriors als espectacles han estat un altre dels encerts d'aquest any, segons els organitzadors, que han valorat molt positivament aquest intercanvi d'idees entre els artistes i el públic que van aconseguir engrescar el 25% dels assistents als espectacles previs en cadascun.

Pel que fa als formats amb més experiència, han sigut capaços de moure el públic cap a espais naturals amb l'objectiu de fer gaudir de la dansa d'una forma més propera i vivencial. La proposta Ori Tahití, per exemple, va omplir tots els seus passis, mentre que Espero meravelles, de Mirna Vilassís, Xavi Múrcia i l'Esbart Sant Martí de Barcelona, va esgotar entrades hores abans de començar l'espectacle.

Pel que fa a les propostes internacionals, les danses Kochari (Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO) van encisar les 500 persones que van tenir la sort de poder arribar a temps a la plaça Major de les Preses, plena com mai.

Tampoc va decebre l'espectacle Danses del món que la nit dels dissabte va penjar el cartell d'entrades exhaurides. La participació i l'intercanvi cultural van ser els protagonistes de les Nit Ésdansa, una opció per a aquells que prefereixen ballar acompanyats pels ballarins de les diferents companyies que assisteixen al festival. Aquest any, l'afluència de públic a aquesta activitat participativa ha arribat a les 3.900 persones, aconseguint una mitjana de gairebé 1.000 per dia.

En aquesta edició, l'Ésdansa'T s'ha convertit de nou en el campus de dansa tradicional per a totes les edats i ha estat capaç d'arribar a més de 190 inscrits i a més del 90% d'ocupació de les places ofertes. En aquest sentit, tant l'Ésdansa'T Jove com el Petit Ésdansa van omplir-se de forma immediata.



Relleu generacional

El relleu en la direcció del Festival, assumida actualment per la Núria Feixas, i el canvi en la presidència del Centre de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora de l'Ésdansa i ara liderada pel jove Roger Casalprim, ha demostrat la vàlua de les noves generacions, segons els organitzadors. Tot i aquests canvis, indiquen, el Festival ha sabut mantenir el seu nivell i continuar sent exemple i referència dins el món de la dansa d'arrel tradicional.