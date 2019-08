Juan de la Rubia: «L'organista dona vida a un instrument que podria estar en un museu»

Organista titular de la Basílica de la Sagrada Família, reconegut en escenaris de tot el món, el castellonenc Juan de la Rossa debutarà demà a la Schubertíada de Vilabertran al costat de la trompetista Mireia Farrés, un festival del qual valora la seva «autenticitat». De la Rubia mostra les seves ganes d'asseure's davant el teclat de l'òrgan de la Basílica de Castelló d'Empúries per executar un programa que inclou obres de Clarke, Corrette, Bach, Purcell i Telemann, al costat de Farrés, «una música excepcional».

Afirma que l'instrument que hi ha en aquesta església «és imponent, com la mateixa basílica, amb unes característiques específiques, amb molts registres, cosa que significa que té moltes possibilitats tímbriques, sonores i permet fer canvis sobtats, donar molta varietat». Per a De la Rubia, és «fonamental» per a un instrument com l'òrgan és que «s'utilitzi, perquè si no s'oxida i, a Castelló d'Empúries, hi ha un titular, Pau Riuró, que ho fa funcionar i, a més, aquesta obra d'art s'ha anat restaurant, cuidant, i sona molt bé».

En la seva opinió, un dels privilegis que tenen els organistes és que toquen «instruments històrics, que podrien estar en un museu, i els donem vida, els traiem totes les seves possibilitats. És molt bonic poder-te fer amic de l'instrument al més aviat possible per treure-li el millor».

Sobre el programa que oferiran amb Ferrés, explica que «l'orgue de Castelló és una joia, i permet un repertori que no és de l'època de Schubert».