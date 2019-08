La coproducció «Experiment autoficció», amb accent brasiler, inaugura avui el Fitag

La coproducció internacional Experiment autoficció donarà aquesta tarda, a partir de les 19 h al Teatre Municipal de Girona, el tret de sortida a la XIX edició del Festival Internacional de Teatre Amateur (Fitag), que omplirà la ciutat amb tota classe de propostes escèniques fins al pròxim dissabte. Sota la direcció de l'actriu, ballarina i directora teatral Carolina Correa i la dramatúrgia d'Ana Regis, ambdues brasileres, l'espectacle és un una obra contemporània, transgressora, introspectiva i visual que compta amb la participació de tretze actrius i actors de diversa procedència (Colòmbia, Brasil, Marroc, Argentina, Israel, Senegal i Catalunya), usant totes les llengües.

«Fer una obra d'autoficció suposa començar un treball des de tu mateix. Partint de la teva història, per transformar-la en ficció i dur-la a l'escenari. Es tracta, en resum, de reimaginar, revisitar i transformar parts de la teva pròpia vida», explica Carolina Correa, qui des de 2017 s'ha convertit en habitual al festival gironí. Sobre l'obra que avui estrena al Fitag, Correa explica que «és una trobada en un espai en què experimentem i rescatem la memòria del cos, de la infància, l'adolescència i la maduresa. Amb tot això, vam crear partitures corporals que ens han permès rescatar vivències, paraules i vides, creant escenes, música, història i partitures en un espai de 50 minuts».

Sobre el procés de creació de l'obra, Ana Regis destaca que des del primer moment, com a dramaturga, va necessitar establir «una relació de confiança amb els actors», atès que són aquests els qui «ens donen la seva intimitat». «Crec que l'obra emociona perquè són històries molt boniques. Algunes són tristes i d'altres són líriques» afegeix Regis, per qui aquesta serà la seva primera vegada al festival, així com el primer cop que trepitja Girona.

Per Poliana Tuchia, brasilera de naixement però establerta a Portugal que s'ha ocupat de la direcció musical de la peça teatral, «quan agafem la nostra història i la recreem sobre l'escenari, estem també escoltant la nostra pròpia veu. I això, és en part, una experiència terapèutica». En la seva opinió, «l'objectiu del teatre, i de l'art en general, és sempre ser una persona millor. Amb el teatre, aconsegueixo escoltar-me. Per mi, fer un experiment d'autoficció és com fer de pallasso, perquè he de treure les coses de dins meu, i omplir l'espai amb allò que soc».



Teatre i etiquetes

Tot i servir per identificar l'essència de les propostes que es poden veure cada última setmana d'agost a Girona, l'etiqueta «amateur» cada vegada s'aproxima més a la de professional. Segons Cris Diniz, un altre dels membres de la coproducció Experiment autoficció, una de les diferències que es pot trobar entre una etiqueta o altra és que «el teatre l'amateur incorpora un amor i una voluntat més genuïna. És com la part d'aquella passió que molts professionals tenien quan van començar al món dels escenaris». Per Diniz, l'aposta de «barrejar professionals i amateurs és molt positiva» per aquest festival.

Carolina Correa opina que «el teatre és teatre. Els llatinoamericans no distingim tant entre professional o amateur. Sobreviure en el món del teatre a Brasil és gairebé impossible, així que la majoria de nosaltres necessitem tenir una altra feina». «Al nostre país, els aficionats són com els estudiants que aprenen teatre. Moltes vegades no hi ha gaires diferències de qualitat entre el món professional o l'amateur», afegeix.



Baixes d'última hora

Segons ha informat l'organització del festival, s'ha anul·lat la coproducció internacional entre Israel i Catalunya que havia d'oferir una adaptació de l'obra Tot esperant Godot, del dramaturg Samuel Beckett. Al mateix lloc, dia i hora (el dijous 29 d'agost, a les 18.00 hores, a la sala La Planeta), s'hi representarà Donde nacen las mariposas, a càrrec de la companyia Sen Sen (Alacant). També s'ha cancel·lat Hoi, de la companyia georgiana Artbridge. En aquest cas, l'espectacle era previst per al mateix dijous 29 d'agost, a les 19.00 hores, al Centre Cultural La Mercè i no s'ha programat cap altra obra per substituir-la.