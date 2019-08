Festival FITAG: Tota la informació

Aquest dimarts és el tret de sortida del Festival Internaional de Teatre Amateur de Girona, el FITAG, on durant gairebé una setmana, es trobaran actors, directors i amants del teatre amateur.

El festival, que enguany celebra la seva 19a edició, presenta 40 espectacles, gairebé la meitat gratuïts. L'encarregada de la inauguració del FITAG 2019 és la coproducció internacional Experiment autoficció, sota la direcció de la directora i actriu brasilera Carolina Correa, amb una quinzena d'actors brasilers, argentins, catalans, colombians cubans, israelians, portuguesos i marroquins. Les entrades per a aquest espectacle son gratuïtes, i es poden recollir a partir de les 5 al mateix Teatre Municipal de Girona.

Xile és el país convidat d'aquesta edició, que té com a protagonistes l'expressió corporal i el teatre dansa. De les trenta-sis companyies que hi participen, un terç provenen de les comarques gironines, consolidant el festival com un dels referents en teatre amateur a escala internacional.

Però Girona no és l'única ciutat en acollir el FITAG, vuit municipis més acolliran espectacles del festival: Palamós, Lloret de Mar, Vidreres, Maçanet de la Selva, Sant Gregori, Campdevànol, Llançà i Sant Pere Pescador oferiran formen part del FITAG Municipis.

Programació FITAG 2019

DIMARTS 27 D'AGOST

19.00 h - Experiment d'autoficció (espectacle inaugural) - Teatre Municipal de Girona

21.00 h - U, dos, tres...!!! - Pati de les Magnòlies

22.00 h - Yes the dream - Pati de la Casa de Cultura

DIMECRES 28 D'AGOST

12.00 h - Lectura poètica bilingüe - Auditori Viader de la Casa de Cultura

17.00 h - Soc la Mercè - CaixaForum Girona

18.00 h - Un dia qualsevol - Sala La Planeta

19.30 h - Intrigue and love - Centre Cultural La Mercè

19.30 h - El retaule del flautista - Teatre Municipal de Girona

21.00 h - Idiota - Pati de les Magnòlies

21.00 h - Tinto corazón - Espai La Pineda de Sant Gregori

22.00 h - Tempo - Pati de la Casa de Cultura

22.00 h - Donde nacen las mariposas - Centre Cívic de Sant Pere Pescador

23.30 h - Madre nuestra que estás en los suelos - Pati de les Magnòlies

00.00 h - Mi problema es tu problema - Auditori Viader de la Casa de Cultura

DIJOUS 29 D'AGOST

12.00 h - L'estrella sobrada - Auditori Viader de la Casa de Cultura

17.00 h - Soc la Mercè - CaixaForum Girona

18.00 h - Donde nacen las mariposas - Sala La Planeta

19.30 h - Tinto corazón - Teatre Municipal de Girona

20.30 h - 8 wires or 1 reason of love - La Gorga de Palamós

20.30 h - Madre nuestra que estás en los suelos - Teatre Casino La Unió de Vidreres

21.00 h - L'electe - Pati de les Magnòlies

22.00 h - Castañuela 70+50 - Pati de la Casa de Cultura

23.30 h - La nº7 - Pati de les Magnòlies

00.00 h - El legado - Auditori Viader de la Casa de Cultura

DIVENDRES 30 D'AGOST

12.00 h - Les santes nits - Auditori Viader de la Casa de Cultura

17.00 h - Soc la Mercè - CaixaForum Girona

18.00 h - La gran bellesa - Sala La Planeta

19.30 h - 8 wires or 1 reason of love - Centre Cultural La Mercè

19.30 h - Heridas. Mujeres de Federico García Lorca - Teatre Municipal de Girona

21.00 h - Castañuela 70+50 - Teatre de Lloret

21.00 h - El legado - Teatre la Societat de Maçanet de la Selva

21.00 h - Noietes - Pati de les Magnòlies

22.00 h - Marató de Teatre i Dansa - Pati de la Casa de Cultura

23.30 h - Fubol - Pati de les Magnòlies

00.00 h - Peixes - Auditori Viader de la Casa de Cultura