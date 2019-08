El Fitag exhaureix totes les entrades per a l'espectacle inaugural

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) va donar el tret de sortida ahir al vespre a la seva dinovena edició amb l'espectacle inaugural al Teatre Municipal de Girona. La representació d'Experiment autoficció, dirigit per la brasilera Carolina Correa i amb la participació de tretze actors de diverses nacionalitats, va exhaurir totes les entrades. Van precedir l'obra els parlaments institucionals de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga; el tercer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas; el diputat de la Diputació de Girona Jordi Camps, i el director del FITAG, Martí Peraferrer. Fins dissabte vinent, 35 companyies d'arreu del món actuaran al festival. Una dotzena són de les comarques gironines. A més de Catalunya, hi ha grups de: l'Argentina, el Brasil, Cantàbria, Castella-la Manxa, Colòmbia, Itàlia, Madrid, Navarra, el País Basc, el País Valencià, Romania, Rússia, Ucraïna i Xile. De fet, aquest últim país és el convidat d'aquesta edició. En total, hi ha 39 espectacles programats: 21 de pagament (a 5 euros l'entrada, que es pot comprar a www.fitag.cat) i 18 de gratuïts.

Com a única incidència de la jornada inaugural, a causa de les pluges registrades ahir, l'obra U, dos, tres...!!!, que s'havia de representar al Pati de les Magnòlies, es va traslladar a La Mercè.