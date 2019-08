Els rapers SFDK, vetats a un festival català per una polèmica masclista

El Bioritme festival, que s'ha celebrat aquest cap de setmana al pantà de Sau, no tornarà a contractar el grup sevillà de rap SFDK. Així ho ha explicat l'organització en un comunicat que han fet públic aquest dimecres on expliquen per què han arribat a aquesta decisió. Segons relaten, durant el concert de la formació, la nit de divendres, una espectadora es va acostar al punt lila per denunciar el masclisme de les lletres del grup.

El protocol contra les agressions masclistes del festival, en marxa per segon any consecutiu, també contempla aquest tipus d'aspectes.

L'organització va oferir una formació de gènere prèvia que els sevillans, segons s'explica en el comunicat, es van negar a fer. A més, apunten, els mànagers "van qüestionar, ridiculitzar i desligitimar" la comissió de gènere del festival i no van voler que la comissió parlés amb els artistes. Per la seva banda el grup no ha fet cap declaració respecte a la polèmica.

L'organització del Bioritme festival assegura que treballen per "prevenir, abordar i visibilitzar" les agressions masclistes i LGTBfòbiques i han decidit fer públic l'incident com a part de la tasca de donar visibilitat a aquest tipus de fets.