El Festival de Venècia arrenca amb polèmica per la presència de Polanski

El festival de cinema més antic del món va arrencar ahir a Venècia amb la projecció de la pel·lícula de Kore-Eda La Verité -protagonitzada per Catherine Deneuve i Juliette Binoche - i a l'espera de diverses estrelles de Hollywood i cineastes reconeguts que desfilaran pel certamen, però també entre crítiques per l'absència de directores i la presència de Polanski.

Entre les pel·lícules que participaran s'inclou l'aventura espacial de Brad Pitt, l'aparició de Joaquín Phoenix com el Joker, un drama sobre els Papers de Panamà i una història de ruptura, que protagonitzaran alguns dels moments més importants d'aquesta 76 edició del Festival.

Després d'alguns anys en decadència, el festival ara es veu com una plataforma de llançament per a l'èxit durant la temporada de premis, després estrenes anteriors edicions com La La Land o Roma, que van triomfar en els Oscar. Però amb el moviment #metoo encara vigent, la presència de només dues directores entre 21 a la cursa pel Lleó d'Or i la inclusió en la secció oficial de l'última pel·lícula de Roman Polanski ha suscitat crítiques des de diversos col·lectius.

Polanski el 1977 es va declarar culpable de tenir sexe no consentit amb una nena de 13 anys a Los Angeles. El director polonès, de 86 anys, va fugir dels Estats Units per por que el seu acord amb els fiscals s'anul·lés i se li imposés una llarga pena de presó. Ara viu a Europa. «Quan veig una pel·lícula que és realment bona, no tinc cap dubte convidar-la al festival», ha explicat el director del festival, Alberto Barbera. El drama Un oficial y un espía de Polanski tracta sobre el cas Dreyfus del segle XIX i Barbera el considera «una de les seves millors pel·lícules fins ara», ha assenyalat.

No obstant això, la directora argentina Lucrecia Martel, presidenta en la 76a edició del Festival de Cinema de Venècia, ha assegurat que no anirà a la projecció de la pel·lícula de Roman Polanski. Durant la roda de premsa d'inauguració del certamen, Martel va ser preguntada sobre si veuria la pel·lícula «influenciada pel comportament» de Polanski en el passat. «No separo la persona del treball i la presència de Polanski en la programació em va fer sentir incòmoda», va assenyalar la cineasta.



Lleó honorífic per Almodóvar

El cineasta espanyol Pedro Almodóvar rebrà avui el Lleó d'Or d'Honor en reconeixement a la seva carrera, en una gala que tindrà lloc al migdia a la Sala Gran del certamen. Després de l'acte de lliurament, es projectarà la pel·lícula Mujeres al borde de un ataque de nervios. L'anunci del guardó es va conèixer el passat mes de juny i el cineasta manxec va assegurar sentir-se «molt emocionat» pel reconeixement d'un festival del qual té «molt bons records».