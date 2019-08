Xavier Bosch reflexiona sobre la veritat dins les relacions de parella

Un retrat esmolat de la convivència en un any, tres sopars i sis persones. Així es presenta el nou llibre del periodista i escriptor Xavier Bosch, Paraules que tu entendràs (Columna), que des d'ahir es pot trobar a les llibreries i que vaticina que atraparà «si han agradat els dos anteriors». Com Algú com tu (2015) i Nosaltres dos (2017), que sumen 100.000 lectors, la nova novel·la de Bosch no deixa enrere ni l'amor, ni la construcció d'intimitats. Aquesta vegada, les relacions de parella duradores són les protagonistes, amb l'ús de la veritat i la convivència com a temes cabdals. «Estic a favor dels secrets, la sinceritat està sobrevalorada», va assegurar ahir Bosch en la presentació del llibre. A través de tres parelles ens adonem que, avui dia, «els amors llargs són revolucionaris».

Amb una recerca constant de la bellesa, en aquest cas a través de l'arquitectura, Bosch torna a fer «una mirada endins» per traçar la convivència de sis protagonistes des d'un Cap d'Any als Alps suïssos fins un any després entre els canals de Venècia. Les tres parelles, amigues entre elles, comencen l'any divertint-se entre muntanyes, «però res és mai el que sembla». Aviat començarà un joc de confidències i veritat, alhora perillós, que posarà en evidència allò ocult de cada relació.

«Els amors llargs són revolucionaris. No vull fer moralina de res, sinó explicar la vida de sis persones en els seus moments. M'interessava molt fer una novel·la sobre l'ús que fem de la veritat, sobre els secrets», va explicar l'autor. Així doncs, Paraules que tu entendràs parla de l'amor, però també de «què diem, què callem o què estem disposats a no dir a la parella». «Per què són tan sexis els secrets?», es pregunta Bosch.