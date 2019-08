El festival La Muga Caula s'acomiadarà enguany amb la seva 15a edició

La Muga Caula, la trobada internacional de poesia d'acció i performance que se celebra anualment des del 2005 al municipi de les Escaules, s'acomiadarà enguany amb la seva 15a edició, que tindrà lloc del 13 al 15 de setembre en aquest municipi de l'Alt Empordà. Així ho ha anunciat l'organització del festival, que recorda que, al llarg d'aquests anys, l'esdeveniment ha acollit més de 500 performances de la mà de 250 artistes d'arreu del món.

Segons assenyalen des de l'organització, la decisió de posar punt final al festival d'acció poètica i performance respon a dos motius. En primer lloc, perquè després de tots aquests anys treballant per oferir remuneració i recursos als artistes que participen de la cita, així com millorant en cada edició la intendència, «hem arribat a un límit logístic i d'energia personal». «No tenim més espai per seguir creixent ni la mateixa energia de fa 15 anys, i això és natural. Preferim acabar ara, en plena eufòria, que anar decaient de mica en mica», explica l'organització en un comunicat.

El segon motiu que ha fet prendre la decisió de tancar aquesta llarga etapa ha estat la impossibilitat de «continuar endavant, millorar i sobretot oferir un relleu» quan «les fórmules públiques pel finançament, d'aquests esdeveniments, són del tot insuficients i precàries, tant per les quantitats atorgades com per la forma en què s'atorguen i per la manca de cap mena de valoració vers els projectes consolidats», s'explica en el comunicat.

Des del festival creuen que, tot i tractar-se d'una cita artística amb projecció internacional, existeix «una incomprensió crònica cap a aquest tipus d'art experimental o una perversa política de deixar-los morir en la mesura que no poden consolidar-se i amb la malèvola certesa que la creativitat del país sempre farà néixer nous projectes i així la quota experimental romandrà coberta sense més compromís».

Sobre aquest mateix punt, el festival puntualitza que cal tenir en compte que hi ha propostes artístiques que no poden tenir «ingressos propis» ni rebre «esponsorització privada», atès que no hi ha cap contrapartida per oferir a les empreses. També reivindiquen aquest tipus d'art com un «R+D de la cultura» que ha de ser «observat no des d'una rendibilitat o autofinançament, sinó com a inversions socials i de futur».

Tot i acomiadar el festival, des de l'organització asseguren que, d'una banda, els documents, edicions, objectes i obres relacionades amb tota la història de l'esdeveniment es posaran a l'abast de tothom amb l'obertura al públic en un espai físic que s'ubicarà a les Escaules. Així mateix, el festival també cedirà diversos documents al Museu de l'Empordà de Figueres. A més, es continuarà apostant per les exposicions, els seminaris i les residències i tallers.

Cultura i sostenibilitat

Enguany, com a part de la programació del festival, se celebrarà el dia 13 de setembre la 5a edició de la Trobada d'Espais de Creació i Producció de Catalunya. La jornada vol aprofundir en com es teixeixen complicitats entre diversos agents del territori i com es dona valor a la tasca que es realitza a l'entorn. Amb el títol Cultura, sostenibilitat i reptes mediambientals, la trobada també vol abordar la importància de la connexió entre els espais artístics i l'entorn natural, els projectes de creació sostenibles i coherents, adaptats als diferents entorns.

El festival de poesia d'acció La Muga Caula va néixer el 2005 per commemorar el 40è aniversari d'una fotografia que documenta la visita, l'any 1965, de Marcel Duchamp al salt de la Caula. Des de llavors, any rere any, la cita ha anat creixent en nombre de propostes i rebent la visita d'artistes procedents de països d'arreu del món, com Portugal, França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Polònia, Bèlgica, Holanda, Suïssa, Suècia, Israel, Marroc, Nigèria, Congo, Japó, Canadà, Estats Units, Mèxic, Puerto Rico o Argentina.