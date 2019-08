L'Acústica engega motors amb l'objectiu de superar els 108.000 assistents

Amb les actuacions destacades de Suu, La Pegatina, Lildami o la banda de tribut a Queen Momo, el festival Acústica va engegar motors ahir amb una bona assistència de públic. El festival es proposa enguany superar la barrera dels 108.000 espectadors de l'any passat, per seguir creixent en la que és la seva 18a edició. Com era d'esperar, els escenaris de la Rambla i la plaça Catalunya van ser els més concorreguts en la jornada inaugural. Els assistents també van poder gaudir de les zones d'oci que l'esdeveniment proposa enguany, incloent l'espai de gastronomia -amb food trucks- i l'Acústica Market. A partir d'avui, divendres, també s'obriran la nova zona Walk Street (situada al carrer Caamaño) i la Fira del Disc.

L'Acústica, que es posiciona com el tercer festival català amb més espectadors, només superat pel Primavera Sound i el Sónar de Barcelona, ha decidit apostar en aquesta edició per cinc eixos musicals. Sota el títol «Música festiva», el certamen ha programat grups com La Pegatina, Zoo, Iseo & Dodosound, Oques Grasses i Buhos per donar resposta al principal reclam del públic jove. Fangoria i Elèctrica Dharma són els conjunts seleccionats per il·lustrar els clàssics que es «reinventen», mentre que grups com Dorian, Ramon Mirabet, Clara Peya, El Petit de Cal Eril i Pavvla seran els representants de diversos vessants de la música pop.

La música urbana també tindrà protagonisme en aquesta edició amb les actuacions de Lildami, Jazzwoman, Lauren Nine, Lil Russia, Indee Styla i Paula Peso, aquestes últimes tres sota el nom de Bravas, l'espectacle del productor barceloní El Tornado. El festival també destina part del programa a artistes emergents i als més petits amb l'Acustiqueta.



Dorian, Zoo i Oques Grasses

L'actuació de la banda barcelonina de pop Dorian serà un dels plats forts per a la segona jornada de l'Acústica. El concert tindrà lloc a les 12 de la nit a la plaça Catalunya. De la programació d'avui també destaquen els valencians Zoo, que a les 11 de la nit pujaran a l'escenari de la Rambla per oferir la seva inconfusible barreja de rap, rock i ska, amb lletres combatives i molt reivindicatives. La música festiva també es reivindicarà, a partir de la 1 de la matinada, amb el concert dels osonencs Oques Grasses (a la Rambla) i amb la festa balcànica de les Balkan Paradise Orchestra, a 2/4 de 2 de la matinada a la plaça Palmera.