«Però a Girona més», la nova sardana en honor a Puigdemont

Del «m'enamora a mi, t'enamora a tu» al «però a Girona més». De la sardana de Ricard Viladesau que Carles Puigdemont volia convertir en l'himne de la ciutat, a la que el compositor Josep Antoni López ha dedicat a l'exalcalde i expresident inspirat en la frase que repetia l'alter ego del polític al programa satíric de TV3 Polònia. Però a Girona més serà tocada i ballada el proper 8 de setembre, en el marc dels actes que el Casal Català organitza per la Diada, a la plaça Flagey, al barri d'Ixelles. La música la posaran els intèrprets de la cobla Ressò i els curts i els llargs, els Dansaires del Penedès. L'estrena arriba, finalment, després que no fos possible ni per Sant Jordi, ni a Girona. «Quan els Dansaires [del Penedès] van proposar-me d'anar a Brussel·les i fer l'estrena allà, amb el president Puigdemont present [ballarà?], no m'ho vaig pensar dues vegades», explica López, que recorda que va composar la sardana quan Puigdemont va arribar a la Generalitat, ara fa tres anys i mig. De fet, no és la primera sardana que crea el compositor inspirat en la figura del polític d'Amer, municipi que d'alguna manera també estarà representat en la ballada belga, ja que a la place Flagey s'interpretarà La plaça d'Amer, de Pere Fontàs, també per honorar a qui va ser –valgui la redundància– molt honorable fins que Mariano Rajoy va obtenir el permís del Senat per aplicar l'article 155.

La pre-Diada sardanista programa un «menú» curull de plats forts –ja saben «Girona més», sempre– i a banda de l'estrena europea i mundial de la composició de Josep Antoni López inclou Petits teutons, una altra peça de cobla creada per Dani Gasulla i que beu de la cançó popular alemanya Es tanztein Bi-Ba-Butzemann. Fonèticament, Bi-Ba-Butzemann es pronuncia com «viva –en espanyol, uix– Puigdemont», un altre homenatge a l'expresident català que viu a Waterloo. Aquesta sardana es va estrenar el 21 d'abril passat i es va convertir en un nou hit de l'independentisme, per motius fonèticament força obvis.



Més homenatges

Somnis, de Manuel Saderra i Puigferrer, també sonarà i es ballarà a Brussel·les, perquè és, informen fonts de l'organització de la jornada sardanista, la peça preferida de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, que com Puigdemont, també viu a Bèlgica. Tancarà el repertori gironí Palau del Vent, de Pau Marons, que donarà pas a Camí Ral, d'Enric Ortí, i Tota una història, de Carles Santiago, dues sardanes que serviran als Dansaires del Penedès per exhibir-se i mostrar al públic assistent com es ballen les sardanes en els concursos. Els Dansaires, nascuts el 1946, han ballat a l'ONU, al Vaticà i al Machu Pichu.