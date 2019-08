La plaça de «la revolució de les patates»

Eugene Flagey, advocat i jutge que dona nom a la plaça on es ballaran sardanes el pròxim dia 8 de setembre, va ser alcalde d'Ixelles del 1936 al 1956. La plaça acull un edifici homònim construït als anys 30 i que és un exemple de l'arquitectura Art Deco belga i que va ser la seu de la ràdio i la televisió públiques i que ara és un centre cultural. L'any 2011, la plaça va ser l'espai escollit per milers d'estudiants que, cansats que els partits polítics fossin incapaços de formar govern, van sortir al carrer a protestar. És el que es coneix com «la revolució de les patates», ja que els joves manifestants brandaven patates rosses -el plat nacional- per expressar el malestar que els provocava la inestabilitat política. L'abast de les protestes va atorgar una dimensió internacional a aquest espai d'Ixelles.