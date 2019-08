El Visa Pour l'Image obre portes amb noves mirades a conflictes bèl·lics i al moviment dels «armilles grogues»

La 31ena edició del Visa Pour l'Image de Perpinyà (Catalunya del Nord) ha obert portes aquest dissabte amb una programació que inclou 24 mostres i activitats paral·leles. Les mobilitzacions dels 'armilles grogues' estan molt presents en aquesta edició amb dues exposicions i una projecció de fotografies que oferiran diferents punts de vista de la mobilització ciutadana. Enguany, el certamen posa de nou el focus en els efectes de conflictes bèl·lics. Hi ha representats indrets com Síria, Yemen o la zona del Caixmir juntament amb altres temàtiques com les caravanes d'immigrants als EUA o la degradació ambiental del Llac Victòria. Són alguns dels treballs seleccionats d'entre els prop de 4.000 que el certamen ha rebut en aquesta edició. La programació és gratuïta i es podrà visitar fins al 15 de setembre a diferents punts de la ciutat.