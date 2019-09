La UdG adjudica un contracte de 80.000 euros a una empresa que suspèn l'examen d'un comitè acadèmic

A criteri de la gerent, Elena Ribera –que en accedir al càrrec, el gener del 2018, va fer beneir el Rectorat per un capellà (Diari de Girona, 18/01/2018)- la Universitat de Girona (UdG), que té nou persones contractades a l'àrea de Comunicació i Relacions Institucionals i vuit més al servei de Publicacions –encarregat de la gestió del web corportatiu–, «no disposa de mitjans materials ni personals per portar a terme accions de comunicació externa ni la creació de recursos audiovisuals». Ho sosté en un informe emès el 20 de setembre de 2018, el pas previ per iniciar el procediment de contractació d'una empresa externa per «la prestació de serveis de comunicació per potenciar la relació de la UdG amb els agents socials i econòmics de l'àrea d'influència de Girona». El contracte es va adjudicar per 80.000 euros, IVA inclòs, a La Factoria SW Factory, empresa amb seu a Girona. Dels 80 punts possibles per la proposta tècnica, La Factoria en va obtenir 38, un més que l'altre –i únic– competidor, Leeksonfilms Produccions SL, d'Olot, que d'inici en va rebre 37. En l'apartat econòmic, les dues licitadores van assolir 20 dels 20 punts possibles, de manera que el resultat final va ser de 58 punts per al guanyador i de 57 per al perdedor, que acabaria amb 47 punts per una correcció introduïda per la mesa de contractació.



Dues empreses

Al concurs, obert però no subjecte a publicitat, només hi van accedir aquests dos aspirants, que ja tenien una vinculació professional amb la institució: d'una banda, Leeksonfilms ha produït vídeos per a la Universitat des de l'any 2008; de l'altra, La Factoria va dissenyar la campanya electoral del rector, Quim Salvi –sota el lema «Quim Salvi #NovaUdG»– i té de clients la Facultat de Turisme i l'Escola Politècnica Superior, entre d'altres.



Vistiplau de contractació

Amb data 25 de febrer de 2019, un comitè d'experts format pel degà de la Facultat de Turisme, Joaquim Majó; la coordinadora del Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Sílvia Espinosa, i el director del Màster en Turisme Cultural, Lluís Mundet, va emetre un informe sobre l'expedient 010/18.SV, corresponent al contracte en qüestió. Els tres experts –la signatura d'Espinosa no figura en el document ja que en aquelles dates es trobava de viatge a Austràlia– van incloure un «comentari final» en l'informe en què exposen, primer, que «probablement l'empresa Leeksonfilms Produccions SL seria la més adequada per la part de creació de vídeos» i que «l'empresa Factoria SW Factory probablement seria la més adequada pel pla de comunicació».

L'estirada d'orelles, però, es produeix a mode de conclusió final: «Voldríem manifestar que les dues propostes s'han considerat poc treballades», etziben. El 26 d'abril d'aquest any, la presidenta i la secretària de la Mesa de Contractació, Marta Pibernat i Susanna Santaulària, donaven el vistiplau a l'adjudicació del contracte, després de fer una correcció a la baixa de la puntuació obtinguda per Leeksonfilms, que perdia 10 dels 37 punts concedits pel comitè d'experts i es quedava amb només 27 dels 80 punts possibles en la part tècnica (en la valoració global, l'empresa obtenia 47 punts).



«En falten d'importants»

En la proposta tècnica, els experts van valorar «de forma preferent» la «solvència mostrada, el grau de coneixement del sistema, la creativitat i innovació i l'adequació als objectius generals de la proposta». Pel que fa a la producció de vídeos –un mínim de 40 segons estipula el contracte–, van tenir en compte «la capacitat d'innovació i la creativitat», però ni el guanyador ni el segon classificat surten massa ben parats de l'examen. Ni quan es valoren els «mecanismes d'identificació dels agents socials», objectiu estratègic de la licitació –l'adjudicatari obté 5 de 10 punts possibles, perquè «hi ha mancances importants d'agents» en la proposta–, ni sobre el plantejament que fa el guanyador per «la interacció» de la institució acadèmica amb «aquest sector» –obté només 5 punts, «perquè no desenvolupa correctament la implicació amb les estructures de la universitat i a la descripció en falten d'importants [agents socials]»–. I afegeix el comitè d'avaluació: «Considerem que no hi ha una reflexió prou àmplia i per exemple [la proposta escollida] només destaca dues facultats quan és obvi que totes tenen un àmbit d'actuació molt concret amb els sectors socials gironins». En ambdós apartats Leeksonfilms obté zero punts.



«Errors conceptuals»

Pel que fa a les propostes de «pla de comunicació» presentades, la puntuació assolida per l'empresa d'Olot és de 10 punts sobre 15 possibles («és una proposta neutra i acadèmicament correcta, però no aporta elements concrets per a la universitat»); el plantejament que fa La Factoria, en canvi, rep 5 punts, perquè, «més enllà dels errors en la redacció es detecten errors conceptuals i propostes contradictòries amb el que ha de ser la universitat». En l'informe es fan més consideracions, com ara que «cap dels vídeos presentats [un altre dels serveis estratègics que motiven el concurs públic] aporta aspectes d'innovació als vídeos institucionals» i per això el tribunal els atorga «baix valor»: Leeksonfilms, proveïdor habitual de la UdG, obté dos punts sobre 10, i La Factoria, que «proposa un vídeo (?) que pot ser contraproduent per la imatge de la universitat», ja que incorpora «factors que (?) podrien ser conflictius per a la institució», quatre. Sobre «la coherència» de les dues ofertes, «en cap dels dos casos identifiquem un lligam intens amb la proposta àmplia de comunicació», diuen Majó, Espinosa i Mundet.



Dos anys prorrogables

Consideracions d'experts a banda, el 19 de juny passat, la gerent de la UdG i dos socis de SW Factory and Communications Technologies SL –nom oficial de la societat– van signar el contracte per la prestació de serveis de comunicació, amb una vigència de 2 anys i un preu final de 80.000 euros, IVA inclòs (el «valor estimat del contracte» que figura a l'expedient era de 132.231,40 euros, de manera que la rebaixa és substancial). L'acord entre les dues parts es pot prorrogar dos anys més, «sempre que les característiques del contracte romanguin inalterables» i que s'avisi el contractista «amb dos mesos d'antelació com a mínim». Tot i les baixes puntuacions tècniques obtingudes pels licitadors, en cap moment del procés ningú no planteja declarar el concurs desert.