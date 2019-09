El 98% dels espectadors del Fitag recomanarien el festival

Un 98% dels espectadors recomanaria el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag) i un 95% considera que els espectacles que han vist són de «qualitat». Aquest és el resultat de l'enquesta de satisfacció que l'organització del Fitag 2019 ha plantejat a 800 persones d'entre el seu públic durant la celebració de la 19a edició, que va posar el punt final dissabte a la nit després de cinc dies de representacions.

Superant les xifres d'edicions passades, més de 13.000 persones han assistit als 39 espectacles exhibits, i ha estat l'edició més concorreguda de totes. L'esdeveniment ha aplegat companyies de teatre independent de vuit estats diferents, com per exemple Brasil, Argentina, Xile, Colòmbia o Rússia, i una dotzena de grups eren de les comarques gironines.

«Estem molt satisfets amb els resultats d'aquesta edició. Sobretot perquè les xifres evidencien el creixement sostingut del festival, i això és gràcies a un gruix important d'espectadors fidels que repeteixen any rere any», ha valorat el director del Fitag, Martí Peraferrer. En aquest sentit, les companyies que hi han participat s'han «sorprès» de l'alta ocupació en tots els espectacles i espais. Peraferrer ha afegit que «estem molt contents des del punt de vista qualitatiu i humà: el públic ens ha fet saber explícitament que el Fitag els il·lusiona, els emociona i, en definitiva, els fa més feliços».

Des de l'organització també valoren positivament l'experiència dels grups de teatre amateur que hi han participat: «Hem tingut l'oportunitat de conviure amb persones d'orígens i realitats socials i culturals molt diferents de la nostra. I, novament, aquesta multiculturalitat ens ha regalat una oportunitat d'intercanvi cultural i de creixement personal impagables», ha explicat Peraferrer. El Fitag s'ha consolidat com un referent del teatre amateur a escala internacional ajudant a visualitzar el teatre no professional de les comarques gironines.