Els imprescindibles de Temporada Alta

Noranta-sis espectacles, dels quals 28 són estrenes absolutes, 13 a l'Estat i sis a Catalunya. 53.734 entrades per a 223 funcions repartides vint espais de Girona, Salt i sis poblacions més. I sobretot, nou setmanes d'ebullició als escenaris.

Les xifres de la 28ena edició del festival Temporada Alta, que se celebrarà del 6 d'octubre al 9 de desembre, provoquen vertigen, i els noms, encara més: Thomas Ostermeier, Oskaras Korsunovas, Claudio Tolcachir, Angélica Liddell, Àlex Rigola, El Conde de Torrefiel, Dada Masilo o Christiane Jatahy són alguns dels noms d'una programació que, un any més pivotarà sobre l'escena internacional, la dramatúrgica catalana i la creació contemporània.

Els textos de William Shakespeare, Homer, Mercè Rodoreda, Harold Pinter, Aurora Bertrana o Federico García Lorca seran el punt de partida per a una cita que, segons el seu director, Salvador Sunyer, vol reflexionar sobre la condició humana i "d'on venim, on som i a on anem".

A continuació, una petita tria d'alguns dels imprescindibles del festival, que aquest matí ha presentat la programació d'enguany:

Mesure for mesure - Royal Shakespeare Company

La Royal Shakespeare Company, que des del 1875 treballa per mantenir viu el llegat de Shakespeare, es prodiga poc fora d'Anglaterra. Aquest octubre torna a Temporada Alta amb l'estrena a l'Estat de Mesura per mesura. Dirigida per Gregory Doran, trasllada la comèdia de Shakespeare a la Viena prèvia al col·lapse de l'imperi austrohongarès.

Macbettu - Alessandro Serra

Un altre Shakespeare, però ben diferent. Serra impregna Macbeth de Mediterrani i, amb un elenc format només per homes -seguint la tradició isabel·lina- aposta per la llengua sarda i el teatre físic per narrar aquesta història d'ambició sense límits.

La mort i la primavera - Joan Ollé

La novel·la inacabada de Mercè Rodoreda puja a escena en un muntatge coproduit pel festival i el TNC i dirigit per Joan Ollé, que ja n'havia adaptat La plaça del Diamant. El Canal acollirà l'estrena de la peça, que capbussa l'espectador en un poble enmig de la natura, sotmés a l'amenaça del riu, que fa perillar les cases, i dels caramens, uns éssers que no ha vist mai ningú.

Giselle - Dada Masilo

La ballarina i coreògrafa sud-africana Dada Masilo, coneguda per les seves reinterpretacions de ballets clàssics, debuta a Girona amb una Giselle feminista. Una vintena de ballarins de la companyia The Dance Factory dansen en aquest espectacle de gran format que combina els element de la clàssica i la percussió africana.

Sopro - Tiago Rodrigues

El portugués torna al festival amb el seu gran èxit, un espectacle que reflexiona sobre el món del teatre a partir d'una professió en perill d'extinció, la d'apuntador. Rodrigues fa pujar a l'escenari l'apuntadora del Teatro Dona Maria, del qual és director, per declarar el seu amor al teatre.

Trahisons - TG Stan

Els actors d'aquesta companyia, un dels noms amb més trajectòria de l'escena belga, creen els espectacles col·lectivament i sense la figura del director. Ara s'estrenen a Girona amb Traïció, la seva proposta a partir del clàssic de Harold Pinter, un retrat de les relacions humanes i la parella.

Retour a Reïms - Thomas Ostermeier

Un dels grans directors de les darreres dècades, Thomas Ostermeier, es manté fidel a la seva cita amb Girona. Aquest cop serà al Teatre Municipal al desembre amb una producció basada en un text de Didier Eribon que reflexiona sobre el flirteig de les classes populars amb l'extrema dreta.

Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers - Àlex Rigola

Qui també és un dels habituals de Temporada Alta és Àlex Rigola. Aquesta vegada hi estrena una peça que gira entorn de la vida i la mort, dos basos comunicants, de la mà de dues persones reals: l'actriu Alba Pujol i del seu pare, Josep Pujol, en tractament de quimioteràpia.

La melancolía del turista - Shaday Larios i Jomi Oligor

El món d'objectes i la delicadesa de les companyies Microscopía i Oligor s'uneixen de nou, ara per estrenar un espectacle centrat en el turisme, en com envaeix les ciutats i desdibuixa els paradisos somiats.

IX Torneig de Dramatúrgia

Per novè any consecutiu, la Sala la Planeta es transformarà en un ring per on passaran autors com Daniel J. Meyer o Alícia Serrat. Vuit dramaturgs s'enfrontaran de nou durant set setmanes en una competició en què el paper del públic és decisiu per escollir la ploma més esmolada.

O agora que demora - Christiane Jatahy

La brasilera Christiane Jatahy posa a prova la vigència de l'Odissea, convertint el text d'Homer en un mirall de les crisis dels refugiats de les darreres dècades gràcies a la seva particular barreja de teatre i cinema.