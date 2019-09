Noranta-sis espectacles contra el desconcert actual

Noranta-sis espectacles, dels quals 28 són estrenes absolutes, 13 a l'Estat i sis a Catalunya. 53.734 entrades per a 223 funcions repartides en vint espais de Girona, Salt i sis poblacions més. I sobretot, nou setmanes d'ebullició als escenaris on el festival Temporada Alta buscarà en els clàssics la fórmula per combatre la incertesa d'«un món a la deriva», segons el seu director, Salvador Sunyer.

Si les xifres de la 28a edició del festival, que se celebrarà del 6 d'octubre al 9 de desembre, provoquen vertigen, encara ho fan més els noms que passaran pel certamen: Thomas Ostermeier, Oskaras Kor?unovas, Claudio Tolcachir, Angélica Liddell, Àlex Rigola, El Conde de Torrefiel, Dada Masilo o Christiane Jatahy són alguns dels integrats d'una programació que, un any més, pivotarà sobre l'escena internacional, la dramatúrgia catalana i la creació contemporània.

Els textos de William Shakespeare, Homer, Mercè Rodoreda, Harold Pinter, Stefan Zweig, Aurora Bertrana o Federico García Lorca seran el punt de partida per a una cita que, segons Sunyer, vol reflexionar sobre la condició humana i «d'on venim, on som i a on anem».

«Davant del desconcert actual, el món artístic busca la solució fàcil: aferrar-se a un credo que ho solucioni tot, i ara són les microideologies», va apuntar ahir Sunyer, remarcant que la voluntat del festival «no és fer una fotografia del que passa al món, sinó obrir portes a mons diferents».

Així, el festival posa sobre la taula qüestions com el turisme, la mort, el feminisme o la malaltia a partir d'un ampli ventall de propostes que van des dels clàssics a les creacions més contemporànies.

«Venim dels clàssics, fa 3.000 anys que reflexionem sobre com és la persona, i no hem canviat tant», va assenyalar Sunyer, avançant que entre altres muntatges, es podrà veure O agora que demora, la relectura de l' Odissea d'Homer amb què la brasilera Christiane Jatahy aborda la immigració i Iphigenia en Vallecas, un espectacle que ha triomfat a l'escena madrilenya centrat en el sistema que deixa la joventut sense futur.

De fet, un doble programa internacional dedicat a Shakespeare serà l'encarregat d'inaugurar el festival: Measure for measure, amb que la Royal Shakespeare Company torna als escenaris catalans després de més d'una dècada absent, i Macbettu, teatre físic de la mà d'Alessandro Serra. El primer, una mirada sobre qui administra la justícia i el segon, una reflexió sobre el poder, «perquè no hi ha res tan contemporani com els clàssics», segons el director artístic del certamen.

La història de dues solituds unides per una relació virtual que planteja l'argentí Claudio Tolcachir a Próximo o Suite TOC núm. 6, de Les Impuxibles, són un exemple d'«el moment de desconcert on som», mentre que espectacles sobre la depressió, la burocràcia o la pornografia buscaran respostes a la incògnita de «cap a on anem, i cap a on va el món de la creació».



Mirant a l'estranger i a casa

Temporada Alta referma l'aposta internacional amb 27 títols de setze països diferents, entre els quals s'inclouen els darrers muntatges de Thomas Ostermeier, Retour à Reïms; Oskaras Kor?unovas, que presenta A man from Podolsk, una història sobre com la propaganda i l'ús de les mentides en l'època de la postveritat; Sopro, de Tiago Rodrigues, un homenatge al teatre i a l'ofici d'apuntador o la Giselle feminista de la coreògrafa sud-africana Dada Masilo.

Pel que fa a la dramatúrgia catalana, fins a 56 muntatges prendran el pols a l'autoria del país, i 21 compten amb la participació d'artistes gironins. La dansa de Sol Picó i Marta Carrasco; textos de Llàtzer Garcia, Cristina Clemente, Daniel J. Meyer o la banyolina Clàudia Cedó i la premiada Una gossa en un descampat són algunes de les opcions, a banda d'un dels imprescindibles de Temporada Alta, el Torneig de Dramatúrgia Catalana, que arriba a la novena edició «viu i amb energia».

«No podem pensar el futur si no ajudem a fer que surtin noves veus, de contingut i de forma», va assenyalar Sunyer, sobre la tercera branca de la programació del festival: la creació contemporània. En aquest apartat destaca la nova creació d'Angélica Liddell, Una costilla sobre la mesa. Madre; Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers, d'Àlex Rigola o La melancolía del turista, amb Shaday Larios i Jomi Oligor.

Aquests tres darrers muntatges són, a més, entre les 25 produccions i coproduccions tant nacionals i internacionals en què participa el festival. Entre d'altres, aquest any, Temporada Alta produeix amb el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) La mort i la primavera, una adaptació de la novel·la pòstuma de Mercè Rodoreda dirigida per Joan Ollé; o CredoinunsolODIO. Dirigit per Rosa Maria Sardà i interpretat per ella mateixa i per Mercè Pons i Meritxell Yanes, vol ser un record a l'actriu gironina Cristina Cervià.

Preguntat sobre el retorn de Lluís Pasqual als escenaris catalans -amb Romancero gitano de Lorca, protagonitzat per Núria Espert- un any després de deixar la direcció del Teatre Lliure arran de les acusacions d'assetjament laboral i actituds dèspotes que va obrir un debat amb defensors i detractors, Sunyer va reivindicar-lo com «el millor director que ha fet Lorca en 30 anys». «Ens hem de qüestionar fins a quin punt nosaltres hem de tallar el que veu la gent», va assegurar.



Més de 3 milions de pressupost

El pressupost d'aquesta edició puja a més de 3,24 milions d'euros, provinents de fons públics, espònsors i la taquilla.

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va expressar el compromís de la Generalitat de seguir donant suport al festival, destacant-ne la «vàlua i excel·lència» i també la seva capacitat per mantenir-se a aquest nivell durant 28 anys.

Els ajuntaments de Girona i Salt i la Diputació de Girona també van reiterar el seu suport al festival, destacant la seva capacitat per «irradiar» els espectacles més enllà de la capital i el seu entorn i estendre's a municipis com Banyoles, Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell, entre d'altres.

I si Temporada Alta sobrepassa Girona i Salt, també ho fa més enllà de les fronteres de l'Estat, per fer de pont entre l'escena catalana i la internacional. Ho fa a través de projectes com la iniciativa transfronterera Pyrenart; la Setmana de Programadors, que convida els programadors estrangers a descobrir el que es fa a Catalunya concentrant diversos espectacles contemporanis en pocs dies perquè aprofitin l'estada; o la celebració del Temporada Alta a l'Amèrica Llatina, amb edicions a Buenos Aires, Lima i Montevideo.