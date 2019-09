Taller per ajudar les empreses culturals a accedir a licitacions

L'Ajuntament de Girona ha programat un curs aquest setembre per ajudar les empreses culturals i creatives a accedir a les licitacions públiques. L'activitat, que es portarà a terme sota el nom Com funcionen les licitacions? Taller pràctic per conèixer els aspectes clau per presentar-se a concursos públics, tindrà lloc els dies 16, 18 i 25 de setembre, de 10 del matí a 1 del migdia, al Centre Cultural La Mercè.

La proposta s'adreça, de manera preferent, al sector professional cultural i creatiu, tot i que està obert a altres sectors de l'economia social i solidària.

La inscripció per assistir al taller es pot fer a través del correu electrònic pecticc@ajgirona.cat i és gratuïta, tot i que les places són limitades.