Pau Riba, Albert Pla, «A.K.A.» i «La tendresa», aquesta tardor a Olot

Pau Riba, Albert Pla, La tendresa de T de Teatre i Dagoll Dagom o la premiada A.K.A. (Also known as) són alguns dels noms que passaran aquesta tardor per Olot, que acollirà més de 120 activitats culturals de tota mena, com propostes de teatre, música, dansa, exposicions o circ, programades tant per l'Institut de Cultura d'Olot com per altres entitats de la ciutat.

En l'apartat musical, destaquen intèrprets com Pau Riba, que commemorarà el mig segle d'un disc mític, Dioptria, a la sala El Torín (22 d'octubre) o Miedo, d'Albert Pla, un viatge multimèdia als terrors de l'artista en forma de recital teatralitzat (Teatre Principal, 22 de novembre). El duo format pel guitarrista Chicuelo i el pianista Marco Mezquida també és una altra de les propostes que passarà per Olot, en aquest cas el 22 de desembre, per presentar el disc No hay dos sin tres.

La tendresa, de T de Teatre i Dagoll Dagom, és una de les cites teatrals d'aquesta tardor a la capital de la Garrotxa, però no l'única. A més del muntatge dirigit per Joan Lluís Bozzo, que serà al Teatre Principal d'Olot el 25 d'octubre, també hi ha previstes la versió d'Atalaya Teatro d' Así que pasen cinco años, de Federico García Lorca (11 d'octubre), o La Zanja, de Tizina Teatro (3 d'octubre).

A.K.A., premiada amb quatre premis Butaca i dos Max, passarà el 30 de novembre pel Teatre Principal d'Olot dins el festival El Petit Format, que programa durant quatre dies una sèrie d'espectacles teatrals de temàtiques diverses en espais singulars i reduïts. Dins aquest mateix cicle, el públic olotí també podrà recuperar a hilarant Les dones sàvies de Molière amb Enric Cambray i Ricard Farré (Orfeó Popular Olotí, 29 de novembre); el monòleg Les coses excepcionals (Orfeó Popular Olotí, 1 de desembre) o Qui ets?, l'adaptació teatral del llibre Quiet de Màrius Serra (Teatre Principal d'Olot, 28 de novembre).

La programació cultural d'aquests mesos també inclou el cicle de Músiques Improvisades, amb Josep-Maria Balanyà i el duet format pel pianista Agustí Fernández i la bailaora Sònia Sánchez; la dansa de Sònia Gómez, David Climent i Pere Jou ( Nowhere in particular); el concert de jazz de Yuhan Su, Zbigniew Chojnacki i Ramon Prats, fruit d'una residència artística d'una setmana a l'Espai Marfà; el circ íntim de Júlia Farrero a Teia, o la dansa inclusiva de P9, a càrrec de Corart/Companyia Eva Durban.

L'exposició La casa noucentista, que reivindica mostres olotines de l'arquitectura i l'interiorisme d'aquest corrent cultural o una mostra de fotografies de Valentí Fargnoli a l'Arxiu són algunes de les altres propostes de la programació cultural de tardor, que també inclou opcions per als més petits, com el circ de Barolosolo o el festival El Més Petit de Tots, amb Trumble in the jungle o Musicals per als més menuts.

Les entrades pels espectacles de pagament ja estan a la venda al web www.olotcultura.cat i de forma presencial a la taquilla del Teatre i a Can Trincheria.