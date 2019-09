El polèmic documental sobre una «influencer» es presenta a Venècia

La model i influencer Chiara Ferragni va presentar ahir a la nit el seu primer documental, Chiara Ferragni Unposted enmig de la polèmica. La decisió de permetre que aquest documental, dirigit per Elisa Amoruso, es presentés al festival de cinema més antic del món ha generat un intens debat entre el públic i els crítics. Són molts els que encara es pregunten per què un film sobre la vida d'una influencer i model ha d'estar competint al costat de veritables obres d'art. La resposta la va donar ahir Alberto Barbera, director artístic de La Mostra: «Vam dubtar molt. Però, agradi o no, és un fenomen global que ha canviat el món de la moda».