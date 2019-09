La sala La Mirona programa Miki, Lola Índigo i God Save the Queen

La sala La Mirona de Salt encetarà el 13 de setembre una temporada que inclou noms com la que es considera la millor banda de tribut a Queen del món, els argentins God Save the Queen o els exconcursants d' Operación Triumfo Miki, Lola Índigo i Carlos Right.

El tret de sortida el donaran divendres de la setmana vinent els Smoking Stones i Abbey Road, que rendiran tribut als Rolling Stones i The Beatles amb La batalla del segle. God Save the Queen serà un altre dels grups de tribut que actuaran a la sala saltenca, en aquest cas el 22 de setembre, per recrear en dues hores l'històric concert a Wembley de Queen l'any 1986.

La programació dels propers mesos de La Mirona també inclou tres músics sorgits del programa Operación Triumfo. Després de passar per Eurovisió, la gira de Miki Núñez farà parada a Salt el 23 de novembre. Uns dies abans, l'11 d'octubre, hi haurà actuat Carlos Right, un dels seus companys d'edició al concurs, mentre que el 30 de novembre serà el torn de Mimi, més coneguda com a Lola Índigo.

El 12 d'octubre serà la darrera oportunitat de veure els valencians Auxili a les comarques gironines, en el concert per celebrar el 25è aniversari de Partisano. La banda d'Ontinyent compartirà cartell amb Jazzwoman i Ezetaerre, i els organitzadors ja han anunciat que el 20% de l'entrada es destinarà a la lluita antifeixista.

Els amants del rockabilly podran gaudir d'una de les bandes més importants del panorama musical espanyol, Los Rebeldes, que aterraran a La Mirona en la gira del seu quarantè aniversari. Serà el 22 de novembre, en una vetllada en què també actuarà Augie Burr, recuperant el repertori d'Elvis Presley.

Altres noms que passaran per la sala de concerts de Salt seran Sofia Ellar (9 de novembre); qui havia sigut el líder de Barricada, El Drogas (29 de febrer) o Manel, que presentarà el seu nou àlbum el 29 de novembre en el marc del festival Temporada Alta.