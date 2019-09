Temporada Alta ja ha venut 16.300 entrades, 1.500 més que el 2018

El festival Temporada Alta ha arrencat avui la venda d'entrades amb més de 16.000 seients venuts dels gairebé 54.000 que s'oferien. Entre les nou del matí i les cinc de la tarda, el festival ha venut 16.309 entrades, 1.527 més que el mateix dia de venda de l'any passat.

Del total de les entrades venudes, 13.676 van ser comprades per internet, i la resta, 2.633, a les taquilles habilitades del Teatre Municipal de Girona i Salt. Respecte als anys anteriors es confirma la tendència creixent de compra d'entrades a través d'internet, ja que enguany s'han venut un miler menys d'entrades a les taquilles.

Des de les nou del matí, al saló de descans del Teatre Municipal de Girona s'hi ha instal·lat un sistema de venda simultània i amb gestió de torn amb cinc punts de venda, inclosa una caixa ràpida per a la compra d'entrades de fins a tres esdeveniments. Aquest sistema de venda intensiva i assessorament per a la compra d'entrades estarà obert durant onze hores, fins a les vuit del vespre.

Des del festival destaquen que aquest sistema ha tingut, un any més, «una bona acollida per part del públic que l'utilitza i permet reduir considerablement el temps d'espera i les cues per adquirir les entrades».

Per cobrir la demanda, el festival ja ha posat a la venda tres noves funcions per a dos espectacles. Es tracta de la premiada A.K.A. (Sala la Planeta, 18 d'octubre, 20.30) i de La melancolía del turista, de Shaday Larios i Jomi Oligor (Centre Cultural la Mercè, 23 i 24 de novembre, 20.00).

A més, l'organització ha informat que, a causa d'una lesió de l'artista Manolo Alcántara, ha quedat anul·lada la funció de l'espectacle Déjà vu prevista pel diumenge 1 de desembre al Teatre Municipal de Girona.