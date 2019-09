Les avantguardes artístiques i l'arribada de l'home a la Lluna, al CaixaForum Girona

Les avantguardes artístiques i l'arribada de l'home a la Lluna centraran les exposicions de la nova temporada del CaixaForum Girona. Durant la temporada passada, aquest centre cultural de la Caixa va congregar 163.970 visitants en les 535 activitats que va acollir.

La temporada 2019-20209 arrencarà amb Les avantguardes històriques, 1914-1945. Construint nous mons, una relectura de les primeres dècades del segle XX a través d'una selecció d'obres procedents de la col·lecció de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) i d'una tria d'objectes procedent de la Col·lecció Alfaro Hofmann, única a escala mundial en el camp del disseny industrial, que subratlla el valor de l'objecte com a símbol de progrés, llibertat i desenvolupament.

Peces de Man Ray, Marcel Duchamp, Valentina Kulagina i Francis Picabia, entre altres figures clau de l'art dels inicis del segle XX es podran veure a la mostra, que pren com a punt de partida el llegat de l'escultor Julio González (1976-1942) per estendre's en diverses ramificacions pels moviments més representatius de l'època, com el futurisme o l'avantguarda russa.

L'altra gran mostra de la nova temporada al CaixaForum Girona serà l'exposició Apollo 11: 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Guiats per l'astronauta Neil Armstrong, els visitants resseguiran els passos de la primera missió tripulada al satèl·lit.

Entre d'altres objectes, l'exposició interactiva inclourà una reproducció del primer telescopi de Galileu, la rèplica de la secció de comandaments del mòdul lunar, una còpia de l'escafandre dissenyat per Emilio Herrera, i també objectes quotidians dels astronautes durant el seu viatge espacial.

Complementant la resta de la programació, també hi ha Accés directe, un cicle de microexposicions dedicat a acostar l'art contemporani a l'experiència del públic. Periòdicament, es mostren obres de la Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani seleccionades especialment per la capacitat que tenen de fer pensar en les relacions que estableix l'art amb el context actual. Aquesta temporada, a través de l'obra El bosc de llet, de l'artista Curro González, es podrà continuar reflexionant sobre el paper que té l'herència cultural en el nostre desenvolupament intel·lectual.