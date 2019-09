«Dolor y gloria», d'Almodóvar, representarà Espanya als Oscar

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha escollit la pel·lícula Dolor y gloria, dirigida per Pedro Almodóvar, per representar Espanya en la 92a edició dels premis Oscar, que s'entregaran el 9 de febrer. És la tercera vegada que una pel·lícula dirigida pel cineasta manxec aspira a la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa, un guardó que va guanyar l'any 1999 amb Todo sobre mi madre i al qual va aspirar l'any 1988 amb Mujeres al borde de un ataque de nervios. A més, Almodóvar va guanyar l'Oscar al millor guió original el 2002 amb Hable con ella.

El film d'Almodóvar competia amb Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigit per Salvador Simó i Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar.