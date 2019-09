Les avantguardes artístiques i l'arribada a la lluna, a la nova temporada del CaixaForum

Les avantguardes artístiques i l'arribada de l'home a la Lluna centraran les exposicions de la nova temporada del CaixaForum Girona, un equipament cultural de la Caixa que la temporada passada va congregar 163.970 visitants en les 535 activitats que va acollir.

La temporada 2019-20209 del CaixaForum arrencarà amb Les avantguardes històriques, 1914-1945. Construint nous mons, una relectura de l'art de les primeres dècades del segle XX. Ho farà a través d'una selecció d'obres procedents de la col·lecció de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) i d'una tria d'objectes de la Col·lecció Alfaro Hofmann, única a escala mundial en el camp del disseny industrial, que subratlla el valor de l'objecte com a símbol de progrés, llibertat i desenvolupament.

Peces de Man Ray, Marcel Duchamp, Valentina Kulagina, El Lissitzky, László Moholy-Nagy i Francis Picabia, entre altres figures clau de l'art dels inicis del segle XX, es podran veure a la mostra, que pren com a punt de partida el llegat de l'escultor Julio González (1876-1942) per estendre's en diverses ramificacions pels moviments més representatius de l'època, com el futurisme o l'avantguarda russa.

L'altra gran mostra prevista per a la nova temporada al CaixaForum Girona serà l'exposició Apollo 11: 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Guiats per l'astronauta Neil Armstrong, els visitants recordaran l'efemèride resseguint els passos de la primera missió tripulada al satèl·lit.

Entre d'altres objetes, aquesta exposició interactiva inclourà una reproducció del primer telescopi de Galileu, la rèplica de la secció de comandaments del mòdul lunar, una còpia de l'escafandre dissenyat per Emilio Herrera i també objectes quotidians dels astronautes durant aquell viatge espacial l'estiu de 1969.

A més, la mostra també recupera les edicions especials que van llançar les revistes il·lustrades de tot el món en què es mostrava per primera vegada el paisatge lunar.

Complementant la programació, també hi ha Accés directe, un cicle de microexposicions dedicat a acostar l'art contemporani a l'experiència del públic. Periòdicament, es mostren obres de la Col·lecció la Caixa d'Art Contemporani seleccionades especialment per la capacitat que tenen de fers pensar en les relacions que estableix l'art amb el context actual. Aquesta temporada, l'obra escollida és El bosc de llet, de l'artista Curro González.

A banda d'exposicions, per aquest any, el centre cultural manté també alguns dels cicles de conferències, tallers i concerts que ha anat duent a terme darrerament.

Coincidint amb l'exposició Les avantguardes històriques, 1914-1945, el cicle Les dones a les avantguardes artístiques, impartit per Mercedes Valdivieso, professora d'Història de l'Art a la Universitat de Lleida, analitzarà l'eclosió de dones artistes que van destacar des del final del segle XIX i durant la primera meitat del segle XX.

S'estrenarà De Mozart al jazz. El poder del ritme, un nou cicle amb què la percussionista i divulgadora cultural Pilar Subirà aprofundirà en la percepció del temps musical i el ritme en la música d'èpoques i cultures diferents.

Torna per tercera vegada NanoArts, el festival d'art en família, que proposarà un dia sencer perquè petits i grans juguin i experimentin entorn d'un concepte vinculat al món de l'art. L'eix temàtic serà el moviment, que centrarà projeccions, activitats i tallers conduïts per diversos artistes i col·lectius.

També torna el CaixaForum Found!, una aposta que es va posar en marxa l'any passat per apropar el públic al coneixement i a la creació cultural.

Una altra de les cites que repeteixen són les Trobades amb.... cites mensuals en petit comitè per conèixer creadors i artistes com la realitzadora i il·lustradora Lyona, el músic Ferran Palau o l'il·lustrador Ricardo Cavolo; així com Universos literaris, un cicle coordinat per la Fundació José Manuel amb la presència de Lorenzo Silva, Najat El Hachmi Buhhu o Alejandro Palomas.