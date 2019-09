El Festival de Música de Besalú arrenca demà amb gospel

El Festival de Música de Besalú arrenca demà amb Gospelians de Girona la divuitena edició, per a la qual s'han programat sis concerts al monestir de Sant Pere. El 15 de setembre serà el torn del violoncel·lista Eric Courrèges, acompanyat del pianista Pierre-Laurent Boucharlat. Diumenge 29, a petició popular, hi ha programat el duet gironí de piano Carlos & Sofia, amb un programa dedicat a la música catalana. El 6 d'octubre serà el torn de la violinista Carolyn Stuart, acompanyada al piano per Svetozar Ivanov; i el 13, del pianista Dinis Schemann.

La cloenda del festival organitzat per l'Ajuntament de Besalú, sota la direcció artística d'Opus Artis, serà el 20 d'octubre, amb un recital líric, amb soprano i piano del duet Martinelli-Trovato.