El MUME de la Jonquera estrena una exposició sobre la dictadura de Xile per remoure «consciències»

El Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera (Alt Empordà) inaugura aquest dissabte l'exposició 'Genocide Project. Espais d'excepció'. La proposta, de l'artista Eduardo Gómez, vincula art, testimonis i material documental amb la dictadura de Xile com a punt de partida. L'objectiu de la mostra, que es podrà visitar fins al 3 de novembre, és remoure consciències i convidar a l'espectador a reflexionar sobre la memòria col·lectiva de la repressió. La mostra compta amb quatre instal·lacions, una d'elles amb dos espais de videoart on víctimes i torturadors interpel·len amb els visitants. Gómez també ha ideat una peça que el visitant podrà "trepitjar" i que simula un tauler d'escacs on es poden veure fotografies de víctimes i terres de sales d'execució i tortures amb l'objectiu d'apropar a l'espectador al que van viure el xilens entre els anys 70 i els 90.

La dictadura militar d'Augusto Pinochet va governar Xile durant 17 anys, entre el setembre del 1973 fins al març del 1990 després de derrocar Salvador Allende en un cop d'estat. Al seu pas, va deixar gairebé dues dècades de violacions dels drets humans i milers de desapareguts.

L'artista Eduardo Gómez, que durant 30 anys ha recorregut una seixantena de països en conflicte, ha volgut recordar aquella etapa fosca de la història a través d'una exposició "única" que ha creat per al MUME de la Jonquera i que es podrà visitar des d'avui i fins al 3 de novembre.

La mostra, sota el títol 'Genocide Project. Espais d'excepció', vincula art, testimoni i memòria prenent com a punt de partida la dictadura amb imatges que busquen sacsejar l'espectador i fer-lo reflexionar sobre la memòria col·lectiva de la repressió.

A través de quatre instal·lacions, Gómez mostra al visitant dos espais de videoart on víctimes i perpetradors interpel·len al visitant però també compta amb una peça que el visitant podrà trepitjar i que simula un tauler d'escacs on es poden veure fotografies de víctimes i terres de llocs que van ser escenaris de tortures i execucions.

Per fer-ho, l'artista ha recopilat imatges d'arxiu però també instantànies actuals (capturades durant una estada que va fer al país l'any 2015 on va fer dues exposicions) dels espais on van tenir lloc les tortures. "He creat una peça interactiva que busca generar una experiència", assegura Gómez.



Generar "empatia"

La voluntat, diu, és que la gent "connecti" i pugui, en la mesura del possible, "generar empatia" amb el sofriment que van partir les persones que van viure la dictadura. "Es tracta d'explicar situacions, crear consciència per evitar que es tornin a repetir en un futur", afegeix l'artista.

A la mostra també s'hi podrà veure el rostre de cinc dones que van participar en l'aparell de l'estat. "Estan en negre perquè l'espectador s'hi hagi d'acostar, s'hi poden veure esquetxos de formes de tortura dibuixats a partir dels testimonis reals i hi ha cites del teatre de l'absurd", detalla Gómez. A més, en una de les parets de la sala s'hi reprodueixen fitxes amb noms amb dades esborrades d'algunes de les víctimes de la dictadura.



Un projecte "global"

L'exposició forma part d'un projecte global sobre conflictes arreu del món, 'Genocide Project', que l'artista va presentar a l'espai 'Art i memòria' del MUME l'any 2017. Es tracta d'un treball en construcció contínua amb imatges violentes de conflictes d'arreu del món.

El director del Museu, Anfons Quera, assegura que la mostra d'aquest artista "lliga" a la perfecció amb els objectius del MUME, com a espai de reflexió crítica i en "defensa de la memòria democràtica, la llibertat i els drets de les persones".