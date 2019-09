La venda de llibres en català va augmentar un 1% l'any passat

La venda de llibres en català va facturar 237,7 milions d'euros el 2018, un 1% més que l'any anterior, quan van ser 235,7, i segueix «remuntant de forma progressiva» després de la baixada que es va produir durant la crisi -entre els anys 2008 i 2010-, segons va detallar ahir la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana (Editors.cat), Montse Ayats.

Ayats va afirmar que els editors són optimistes davant el creixement sostingut dels últims anys -amb un pic el 2016 de 238 milions-, que ha arribat a nivells de facturació iguals o superiors als que hi havia abans de la crisi, una afirmació a la qual el president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Sala, va afegir que els llibres són més barats ara, de manera que probablement es venen més exemplars.

La pujada del 2018 es deu sobretot a la venda de ficció d'adults (de 50 a 51 milions), infantil i juvenil (de 42 a gairebé 44 milions) i no ficció (de 20 a 21), mentre que el llibre de text ha baixat lleugerament, de 109,3 a 108,8 milions, però el sector assenyala que es deu a les indicacions de les escoles.

Ayats va identificar la necessitat de crear, en el llibre en català, «més oferta, més visibilitat i polítiques públiques de foment de la lectura per aconseguir més lectors», i va observar que el 22,5% dels lectors l'últim llibre dels quals era en castellà van dir que es deu al fet que no l'havien trobat o no existia en català, per la qual cosa considera que són lectors potencials en català. Respecte a la diversificació de l'oferta en català, va revelar que han iniciat converses amb la conselleria per poder incrementar la publicació de còmic en català, des del sector públic i el privat.

La llengua catalana representa actualment el 48,4% de les vendes totals de llibres a Catalunya (490,64 milions d'euros), i va afegir que, deixant de banda el llibre de text, que funciona per prescripció, els llibres en català venuts suposen el 26,5% i pugen mig punt per sobre del castellà respecte a l'any anterior.



Pla de lectura 2020

La presidenta d'Editors.cat va lamentar que actualment tenen un dèficit de sis milions del que es va preveure al Pla de lectura 2020, impulsat per la Conselleria de Cultura i consensuat amb els editors, per la pròrroga actual dels pressupostos.

En concret, falten 2,5 milions del que s'havia previst en suport a editors, mentre que els 3,5 restants corresponen a altres línies com biblioteques. «Necessitem que el 2020 hi hagi pressupostos i que els partits s'esforcin», va afirmar en relació amb els comptes en què treballa actualment el Govern.

Sala va assenyalar que «es tracta d'un pla d'obligat compliment i no s'ha complert en res. Com a editors estem fent un sobreesforç des de fa anys».