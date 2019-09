Mor a 71 anys el pintor Ramon Pujolboira, prolífic integrant del Grup 69 empordanès

El món de l'art empordanès acaba de rebre una forta sotragada amb la mort, aquesta passada nit, de l'artista pintor Ramon Pujolboira (Barcelona, 1949). Tenia 71 anys i no ha pogut superar un entrebanc de salut que el va afectar ara fa dues setmanes. Pujolboira va estudiar a l'escola Massana de la seva ciutat natal. Després de rodar món per aprendre d'altres artistes i dels corrents de l'època, el 1974 s'instal·la a Ordis, a l'Alt Empordà. Dos anys després es trasllada a Albons, a tocar l'Escala, des d'on produirà la major part de la seva extensa i variada obra. "L'Empordà és una font d'inspiració constant i també ho és la seva gent", explicava temps enrere a qui escriu.

El 1984 va convertir-se en un dels membres fundadors del Grup 69 al costat de Ricard Ansón, Josep Ministral, Daniel Lleixà i Lluís Roura. Durant tots aquests anys, Pujolboira ha mantingut un intens contacte amb la vida cultural empordanesa, participant en nombrosos projectes, alguns dels quals han tingut un marcat caràcter religiós, com ara el timpà i la reixa de l'església de Sant Pere de Figueres, el gran fresc de 400 metres quadrats de la parròquia de Santa Coloma de Farners o el Sant Sopar de l'església romànica d'Albons, sota el qual serà acomiadat aquest dilluns. El pintor també va preocupar-se per divulgar l'art entre els més joves, amb diverses iniciatives escolars com l'Art en positiu. "Ramon ha estat l'últim renaixentista. Un Leonardo Da Vinci modern. El Sant Sopar d'Albons és el Sant Sopar de Da Vinci amb colors i estètica empordanesa. Com un sopar a la fresca", apunta mossèn Josep Taberner, amic personal del finat.



Apunts biogràfics

1949 Neix a Barcelona. 1967 Ingressa a l'Escola d'Arts i Oficis Artístics Massana de Barcelona. 1968 Es fa membre del Cercle Artístic Sant Lluc i fa el seu primer viatge a París. 1969 Estada a París on freqüenta els tallers de l'American Center i de La Grande Ghaumière.Al mateix temps s'inscriu a l'École Superieure de Dessin et Peinture de la ville de Paris, també es fa Copista del Louvre. Primera exposició individual. 1970 Torna a Barcelona i comença a treballar a l'estudi del carrer Jocs Florals. Fa el Servei militar. 1973 Realitza murals al fresc al Monestir Romànic de St.Cugat del Vallès, a l'Escola Internacional de Pintura Mural Contemporània.

1974 Es trasllada a viure al poble d'Ordis, a l'Alt Empordà. 1975 S'inicia, de manera autodidacta, en el gravat a l'aiguafort. A partir d'aquesta data, incorpora el gravat dins la seva obra. 1976 Es trasllada a viure a Albons, al Baix Empordà. 1977 Treballs en ceràmica. Treballs amb torn i murals en gres. 1981 Realitza sèries d'escultures en bronze.1984 Funda el Grup 69 conjuntament amb Ansón, Lluís Roura, Ministral i Lleixà. Treballs en grup. 1985 Primer Llibre Monogràfic.1987 Construeix un nou taller a Albons. 1990 Publica Empordà, Somnis, Pintures, amb 100 il.lustracions en color, en una monografia que recull els seus darrers treballs.1992 Treballa en gravats de gran format i en la sèrie Mediterraneum, que formarà part de la propera monografia.

1993 El Consell d'Europa el convida a fer una exposició individual a Estrasburg, que la mateixa és exposada també al Parlament Europeu. 1994 Rep l'encàrrec de realitzar un projecte de pintures murals per a l'esglèsia de Sta.Coloma de Farners.1997 Realitza projectes d'escultures públiques.1998 Publica Mediterrània llibre amb 200 dels seus darrers treballs. Publica CIRC, llibre de treballs sobre paper que recull les seves impressions de la convivència en el circ Raluy. 1999 S'inicien les pintures murals de l'Esglèsia Parroquial de Santa Coloma de Farners.

2001 Realitzades en diferents espais, les pintures murals arriben a la tercera fase. 2002-2004 Realitza escultures públiques personals i activitats d'intervenció com a membre del grup 69. Dóna conferències a la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP). 2005 Publica "Elogi del passeig", resum dels treballs des del 2002. 2006 Col.labora amb la Fundació Josep Carreras i la Fundació Sant Vicens de Paul. També amb la Fundació Vicens Ferrer. El consell d'Europa selecciona un quadre seu com a Nadala. 2008 Realitza el timpà de l'Esglèsia Parroquial de Sant Pere de Figueres en bronze i ceràmica. 2009 Ilustra els contes Papallones a la Panxa i Els Romans desembarquen a Empúries escrits per Francesc Pujol. 2011 Prepara un llibre antològic sobre el Circ Raluy. 2014 La ciutat de Bergerac (França)li dedica una exposició retrospectiva al Presbytere Saint Jacques.