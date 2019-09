El Museu de la Terrissa inaugura «Fragments», de Dolors Bosch

El Museu de la Terrissa de Quart va inaugurar dissabte l'exposició de ceràmica Fragments de Temps de l'artista gironina Dolors Bosch Agustí. A l'acte, que va anar a càrrec de la ceramista local i que va aprofitar per explicar cadascuna de les obres, hi van assistir el regidor de Cultura, Jordi Batlle; el president de l'Associació de Ceramistes de Catalunya (ACC), Jordi Marcet; i la directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal de l'Empordà, Dolors Ros.



Les formes signifiquen «un tot»

Segons l'artista, «la vida no segueix un sol fil conductor per poder explicar-la, sinó que és complexa i hem de saber arreplegar tot i cada un dels fets que la componen». És per això que ha organitzat aquesta exposició on va mostrant diversos «fragments del temps» que l'han acompanyat al llarg del procés creatiu de la seva trajectòria.

Perquè Bosch pogués «transcriure» els seus sentiments fent ceràmiques, va pensar que la millor opció era optar per fer «fragments d'un tot». «És a dir: peces més pensades i d'altres no tan enraonades, ja que no podem viure la vida controlant-ho tot en cada moment», detalla la ceramista. En un sol dia podem viure emocions i sensacions contraposades i Bosch pensa que «només d'aquesta manera és com forma i pensament s'ajusten més a la meva manera de ser. Quan tinc tota l'harmonia d'una forma, tot seguit m'agrada anar amb una altra totalment oposada a l'harmonia, i aquesta és la meva exposició de contrastos que presento amb Fragments».

En concret, aquesta és la tercera mostra, de quatre, que l'espai cultural de Quart ha organitzat aquest any en el marc de col·laboració amb l'ACC, una relació iniciada l'any 2018. La mostra temporal es podrà visitar fins al dia 13 d'octubre, en l'horari habitual dels caps de setmana: dissabtes, al matí i a la tarda, i els diumenges i festius, només al matí.