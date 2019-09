Puigdemont balla la sardana «Però a Girona més», composta en honor seu

En el marc dels actes que el Casal Català de Brussel·les ha organitzat per celebrar la Diada durant els pròxims dies, ahir es va realitzar una trobada sardanista a l'Atomium de la capital belga conduïda per la periodista sardanista Montserrat Juvanteny. En honor a l'exalcalde de Girona i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, es van interpretar diverses sardanes.

En especial, tots els assistents van poder presenciar l'estrena de la sardana Però a Girona més, composta per Josep Antoni López i dedicada íntegrament a l'expresident. Inspirada en la mítica i repetitiva frase que pronunciava l' alter ego del polític al Polònia de TV3. López assegura que va compondre la sardana quan Puigdemont va arribar a la Generalitat, ara fa tres anys i mig. Amb la desesperació que finalment no fos possible ensenyar-li a Puigdemont la peça «ni per Sant Jordi, ni a Girona», àmpliament agraït va poder fer-li entrega ahir de la particel·la en persona.

La música de la jornada va anar de la mà dels intèrprets de la cobla Ressò i els curts i els llargs els van posar la colla dels Dansaires del Penedès que, nascuda el 1946 i essent actualment la segona colla en actiu més antiga de Catalunya, ha ballat a l'ONU, al Vaticà i al Machu Pichu. A més, també es van desplaçar fins a la capital europea un grup de gironins i gironines vinguts de Girona, l'Escala, Anglès i Ripoll, entre altres, que van compartir el ritme amb l'exalcalde de la ciutat. Entre aquests, va destacar la presència de la ripollesa Montserrat Pujolar, de la qual es va interpretar la peça Amb l'esperit vibrant, que enguany celebra el 40è aniversari de la seva estrena i, per això, s'interpreta arreu en concerts i aplecs.

Una ballada belga molt gironina

Aquesta pre-Diada sardanista no només va commemorar la figura del polític d'Amer amb «l'estrena europea i mundial» de la nova composició de Josep Antoni López, sinó que durant la jornada es van interpretar diverses sardanes en honor a la seva persona. D'aquesta manera, els Ressò van tocar La plaça d'Amer de Pere Fontàs, amb accent gironí no hi va faltar l'himne Girona m'enamora de Ricard Viladesau, així com Somni, de Manel Saderra Puigferrer, compositor també gironí, que és la peça preferida de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, que també viu a Bèlgica i va ser-hi present.

Els organitzadors de la ballada belga van portar també a Puigdemont les partitures de la sardana de Dani Gasulla Petits tautons, amb una dedicatòria feta a mà, ja que Gasulla no va poder assistir a la trobada. Aquesta peça de cobla beu de la cançó popular alemanya Es tanztein Bi-Ba-Butzemann, que es va viralitzar fa mesos entre el públic català a causa d'un vídeo infantil. Fonèticament, Bi-Ba-Butzemann es pronuncia de forma molt similar a « viva Puigdemont», un altre homenatge a l'expresident català que viu a Waterloo. Aquesta sardana es va estrenar el 21 d'abril passat i es va convertir en un nou hit de l'independentisme, per motius fonèticament força obvis.

Va tancar el repertori gironí Palau del Vent, de Pau Marons, que va donar pas a Camí Ral, d'Enric Ortí, i Tota una història, de Carles Santiago, dues composicions que van servir als Dansaires del Penedès per exhibir-se i mostrar al públic assistent com es ballen les sardanes en els concursos. Entre les diverses desenes d'assistents, es trobaven la delegada de la Generalitat a Brussel·les, Meritxell Serret; el vicepresident del Consell per la República, el govern a l'exili, Toni Comín; i l'exconseller de Governació, el gironí Joan Vidal i Gayolà.