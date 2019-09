reaccions Twitter rendeix homenatge al músic i compositor

Les xarxes socials s'han omplert de missatges en memòria a Camilo Sesto després de la seva mort. Pedro Sánchez ha estat un dels primers polítics a lamentar la mort del compositor i ha tuitat que les seves melodies «seran sempre part de la nostra memòria», mentre que el ministre de Cultura en funcions, José Gurao, ha lamentat la pèrdua «d'una de les grans veus espanyoles que han estat escoltades amb èxit per tot el món». Un altre ídol de la seva generació, el cantant Raphael, s'ha acomiadat del seu «gran amic» amb un missatge a les xarxes socials en el qual el recorda com a un «ídol indiscutible» pel seu gran impacte a Espanya i Llatinoamèrica. L'alcalde d'Alcoi (Alicant), Toni Francés, ha assegurat que Sesto ha estat «l'alacantí més universal i l'autor de moltes cançons que formen part de la nostra vida», i el president del club de «fans» de Camilo Sesto (Camilo Sesto Club de Alcoy), Gilberto Molina, ha destacat que Camilo Sesto és un artista que «mai morirà» i que «va néixer tocat amb una vareta màgica i un do». El món de la música també ha recordat el compositor amb tuits com els de Chenoa, Carlos Baute, Pastora Soler o Isabel Pantoja.